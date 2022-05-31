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再創新高 2022年中國高考報名人數1193萬人

2022/5/31 15:21
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（中央社台北31日電）據中國官媒報導，今年中國全國高考報名人數為1193萬人，再創歷史新高。而這一場考試也是今年中共20大前，中國最大規模、有組織的集體性活動。

新華社報導，中國2022年的高考將於6月7至8日登場。而上海因疫情，考試延期1個月後舉行。

中國國務院副總理孫春蘭昨天到北京市和教育部教育考試院，檢查高考準備工作。

孫春蘭指出，今年全國高考報名人數創歷史新高，共1193萬人，設普通考場33萬個，安排監考及考務人員102萬人。「這是黨的二十大前全國最大規模的有組織集體性活動」。

孫春蘭並指，各級黨委和政府要深入貫徹中共總書記習近平的「重要指示精神」，落實中共中央、國務院決策部署，抓實抓細高考組織和防疫各項措施，用心用情做好考生服務保障工作，確保高考安全平穩有序，「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。

孫春蘭還主持召開座談會，對全國高考組織工作作出部署。

她強調，要扎實做好考生和考務人員的健康監測、核酸檢測，配齊配足防疫人員和物資，針對可能出現的情況制定應急預案，確保考生和考務人員安全健康，並且嚴格執行全國統一防控政策，切實做到應考盡考。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110531

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