中國單日新增病例破百 內蒙古疫情升溫方艙就緒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例124例（含確診與無症狀感染）。北京、上海逐步恢復生活步調；然而內蒙古二連浩特市疫情正開始，當地方艙醫院已就緒，全市進入靜默狀態。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，6日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例57例。當中，本土病例39例，以內蒙古病例有20例最多，接續是遼寧13例，上海3例；境外移入則有18例。

當天通報無症狀感染者152例，其中境外移入67例，本土病例85例。單日新增本土無症狀感染者以內蒙古達49例最多，其次是遼寧19例，上海則有7例，北京有2例。

上海昨天新增本土染疫10例，在社會面發現的感染者有3例，感染者所涉及3個區域均升級為中風險地區。

北京染疫數僅2例，當地自昨天起，除了豐台區與昌平部分區域，其餘地方餐廳都恢復了內用，城市重拾往日生活氣息。北京一向熱鬧的簋街，昨晚起有大量消費者前往知名的胡大飯店排隊，享用小龍蝦。

內蒙古疫情持續升溫，昨天新增本土染疫69例，本輪疫情已累計159例。疫情集中地二連浩特市已啟動方艙醫院，內蒙古自治區衛生健康委緊急組建的一支90人醫療隊伍已抵達二連浩特市，醫療隊將接管方艙醫院。

因應疫情，二連浩特市2日進入靜默狀態且升級防控措施，包括小區實行封閉管理，非必要不出門，原則上必須居家；人員與車輛嚴禁進入二連浩特市，公路、鐵路、航空等公共交通暫時停運；全市居民非必要不離市等。當地現有3個高風險地區與5個中風險地區。

截至6日24時，中國現有確診病例1076例（其中重症病例50例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4398例。尚在醫學觀察的密切接觸者11萬7819人；尚在醫學觀察的無症狀感染者4637例（境外移入516例）。

港澳部分，香港特別行政區累計通報確診病例33萬2793例（出院6萬2526例，死亡9386例），澳門特別行政區83例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110607