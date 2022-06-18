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麥克阿瑟文章選入中學讀本 引發中國輿論反彈

2022/6/18 17:22（6/18 17:44 更新）
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中國江蘇教育出版社發行的中學生選文讀本，收錄美國名將麥克阿瑟談愛國的文章，招致批評。（圖取自中國觀察者網頁guancha.cn）
中國江蘇教育出版社發行的中學生選文讀本，收錄美國名將麥克阿瑟談愛國的文章，招致批評。（圖取自中國觀察者網頁guancha.cn）
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（中央社台北18日電）中國江蘇教育出版社發行的中學生選文讀本，收錄美國名將麥克阿瑟談愛國的文章，因輿論認為當前中美關係緊張，美國處處打壓中國而招致批評；出版社發表聲明道歉，並稱將深刻反省究責。

據中國觀察者網報導，「普通高中課程標準實驗教科書配套用書語文讀本必修三」由鳳凰出版傳媒集團旗下的江蘇教育出版社發行。

讀本當中「愛國的沉思」章節收錄已故美國五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）以「責任－榮譽－國家」（Duty, Honor, Country）為題發表演說的中文翻譯版。

眾所皆知，責任榮譽國家是美國西點軍校（West Point）的校訓，麥克阿瑟就是傑出校友之一。1962年他最後一次回母校，獲校方頒贈勳章和獎狀，麥帥則以校訓勉勵後進，頗有承先啟後傳承之意而為人所稱頌。

儘管如此，因江蘇教育出版社的選文摘取段落，包括麥帥讚揚「美國軍人的道德標準」，「美國士兵是世界上最崇高的人物」，「更是國際矛盾怒潮中的救生員」，遭到各方的質疑與撻伐。

據報導，中國網友不滿反問：「在霸權主義還在欺負我們的時候，在美國無所不用其極打壓中國的時候…把麥克阿瑟這樣的中國人民志願軍的頭號敵人『請進』我們的課本，你們是想什麼呢？」

江蘇鳳凰教育出版社15日在微信公眾號發表聲明澄清，這讀本不是國家審定也不是省教育廳推薦的教材，而是出版社自行編寫的。聲明除了道歉並稱，這本文選2020年已全面退出市場，又說充分認識到問題嚴重性，將深刻反省，嚴肅追責問責。

不過中國商業出版社也曾彙整麥克阿瑟的這篇演說並付梓發行，書名就是「責任榮譽國家」，出版時間是2014年，目前網路書店上架販售中。

據中國百度百科，中國商業出版社為中央級出版社，先後歸屬商業部、國內貿易部、國家國內貿易局，現由中國商業聯合會主管。

1950年6月韓戰爆發，麥克阿瑟擔任防衛韓國的聯合國軍總司令，並在戰爭期間率領主要將領訪台，是首位倡議「失去台灣，就失去太平洋」的戰略家。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110618

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