中國清零阻歐洲外籍生入境 學費繳了只能越洋連線上課

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（中央社台北20日電）北京當局嚴格貫徹清零導致的次生災害再添一樁，因校方堅持防疫優先，就是不讓繳學費的歐洲外籍生入境上課，如此有違人情不僅損及學生就學權益，更造成青年學子身心受挫。

據香港「南華早報」（SCMP）報導，上學上班日的凌晨3時許，喝茫的同齡才相繼離開酒吧與夜店準備回家，愛爾蘭籍的派屈克（Patrick）卻是正要離開被窩，打開電腦開始他的山西醫科大學視訊課程。

這樣起早摸黑連線8000公里外的學校遠距上課已整整兩年，即使每年都繳滿全額3560美元（約新台幣10萬元）學費，但如今校園長甚麼樣他都還沒親眼看過。

派屈克並非是唯一個案，許多獲得中國各大學院校同意入學的歐洲外籍生，也面臨著同樣被排拒於中國之外的困境，但礙於恐危及他們的學生簽證，縱使不滿也不敢具名受訪，全肇因於中共領導人習近平堅持清零所致。

自從爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，歐洲外籍生因遲遲拿不到簽證，以致無法負笈至管控入境的中國留學，如今他們只能抱以欽羨的目光，眼睜睜看著與中國友好國家的同儕們，展開留學生涯。

而這些與中國友好國家的留學生，分別來自俄羅斯、巴基斯坦、尼加拉瓜、斯里蘭卡與索羅門群島等。

令人難以理解的是，就算與中國關係緊張的韓國及印度的學子們，以及若干拿著美國蘇世民（American Schwarzman）獎學金的精英學者，已陸續展開他們在中國的求學生涯，歐洲學生還是只能遙遙無期的乾等。

如此茫然而不知所措，歐洲外籍生備受煎熬而身心受創。派屈克表示：「總覺得非常焦慮不安而且壓力山大，畢竟這攸關我們的前途。」

他說：「若再過1年或兩年中國政府不讓我們回去，最終我只能選擇輟學，因為我繳了學費卻不能使用學校的設備，我甚至沒踏進教學大樓…還有中國，所以或許我可能不得不輟學吧，我的人生理想就這麼化為烏有。」

法國精神科醫師布賴恩（Magali Briane）最近針對35個無法入境中國求學的歐洲學生展開評估，當中有21人產生因時差而導致的睡眠失調，研判與他們在半夜得中斷睡眠上課有關。

於此同時，歐洲多國駐北京的外交官則說，他們已就學生們的處境向中國官員反應，甚至上達外交部長王毅的層級，可是根本沒甚麼用。

學生們向他們申請入學的學校求援，校方只是兩手一攤稱，對於中央下達的清零政策他們毫無置喙餘地，轉向中國駐歐洲各國的大使館，卻叫學生們回頭去找大學理論，可以說歐洲外籍生處境猶如被踢來踢去的人球。

由於繳學費的期限將屆，但可能還是得接受校方安排的線上教學，歐洲學生沮喪感益增，對於在中國求學的學生，他們每年註冊就得繳付3150至4200美元不等的學費，高於在歐洲攻讀歐盟聯合碩士課程的所需費用。

固然在歐洲求學的總體開銷通常每年得超過1萬500美元，上述的支出看來還不算誇張，但明明繳的是在校園裡實體授課學費，但是只能被迫接受線上授課的待遇，學生們難免心有不甘。

法國籍的塞西爾（Cecille）是安徽醫科大學大二的學生，她說，得實際操作的實驗室課程採網路視訊授課，好比心臟復甦術就是如此，即使付了學費卻拿不到教科書或者是PDF版本的講義。

而必須等到入境中國，她才能拿到當地政府給她在大學唸書的獎學金，尤其令她感到不滿，安徽醫科大學的教職員則說，一切遵照教育部與涉外事務部門的防疫規範，並且對於置評請求不予回應。

來自希臘的艾瑞斯（Iris）就讀杭州的浙江大學，馬上要升大三，同樣也面臨實習課程只能線上學習的麻煩，而這些實體的見習卻是她成為醫療專業的關鍵。

艾瑞斯說：「我們的教授很坦白告訴我們：『我們不認為你們同學們獲得適當的教育－我們非常樂意你們來學校，但這不是取決於我們，這得黨（中國共產黨）說了算。」

艾瑞斯表示：「當中國共產黨能夠把3個太空人送上外太空，卻不能把若干學生從A點運至B點，這實在是太奇怪了。」

浙江大學則表示，校方為國際學生安排的線上課程「運作順利」，但對於邊境政策，他們無法掌控。

截至目前為止，像是棄兒的歐洲外籍生，看來只能期待中國終止防疫清零，或者是中歐關係突然大幅改善，但目前看來這兩者都不太可能。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110620