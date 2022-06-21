中國恆大預計7月底發布初步重組方案

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（中央社台北21日電）中國恆大20日發布復牌指引公告，指預計7月底前公布初步重組方案。恆大及相關公司由於未能如期發布財報，今年3月在港交所暫停交易。

多家中國媒體今天報導，中國恆大在昨晚發布的復牌指引公告中提到，正在積極推進重組工作，預計將於7月底前公布初步重組方案。

公告提到，恆大物業的質押擔保獨立調查正在積極進行中，現階段尚未能確定預期完成獨立調查的時間。

中國恆大稱，集團的審計工作正有序進行，由於受疫情及恆大物業質押擔保獨立調查的影響，公司尚未能確定2021年度業績的發布時間。因此公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

中國房地產商恆大集團從2021年中開始傳出債務危機，去年8月間先被中國央行和銀保監會等金融監管機構約談，要求盡速處理債務問題，避免風險。隨後於9月間，旗下的理財產品發生無法兌付情形。

去年12月初，恆大一筆境外債券正式宣告違約，官方工作組隨即進駐，恆大也於後續宣布進入債務重組。

今年3月21日中國恆大、恆大物業、恆大汽車3家公司在港交所暫停交易。次日說明因未能如期公布2021年度業績報告，因此導致股票停牌。

隨後恆大集團執行董事肖恩表示，將力爭在7月底提出債務重組方案；初步估計恆大境外直接債務折合約227億美元（約合新台幣6480億元）。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110621