澳門疫情升溫 第二輪核酸檢測開跑

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（中央社台北23日電）澳門此輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫者累計71例，官方宣布，將展開第二次全員核酸檢測，時間從今天上午9時到明晚24時，爭取39小時內完成工作。

澳門原是做完第一次全員核酸檢測後，對重點區域與人群展開核檢，再對全澳民眾實施抗原檢測。

不過，據澳門日報報導，因應最新疫情評估及快速抗原檢測發現陽性個案，應變協調中心宣布，進行新一輪全民核酸檢測。

為降低全民核檢造成人員聚集及病毒傳播風險，澳門衛生局長羅奕龍呼籲，民眾參與核檢前先做抗原檢測，呈陰性才往核檢站；倘檢測結果為陽性，應透過申報平台通知當局，不能前往核檢站。

至於澳門預計會做幾次全員核酸檢測，羅奕龍表示，會根據疫情研判來決定核檢及抗檢次數，抗原檢測發揮重要的輔助及補充作用，將採取兩者組合方式。

截至22下午3時，澳門這波疫情陽性個案增至71例，官方直言，確診個案仍會增加。確診者當中，有數人在娛樂場工作，另有外傭、獄警等人員。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110623