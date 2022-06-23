劉兆佳：不排除美國反對李家超出席APEC峰會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港23日電）香港候任行政長官（特首）李家超計劃出席11月在泰國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會；有專家說，美國方面也許會向泰國施壓，反對邀請李家超出席。

李家超接受南華早報專訪時，表示計劃出席峰會。

中國全國港澳研究會副會長劉兆佳就此接受媒體訪問時說，不排除美國和APEC其他西方成員國向泰國施壓，反對邀請李家超出席峰會。

他表示，由於泰國和中國友好，泰國未必會順從美方的要求；但估計屆時美國或許會有其他行動，令事件演變成為外交風波。

劉兆佳指出，下年度APEC領袖峰會將由美國擔任主辦國，由於香港多名主要官員被美方制裁，屆時港方可能會改派其他官員或人士參加。

港區國安法在2020年實施後，美國財政部宣布制裁11名損害香港自治的中國大陸和香港官員，包括香港特首林鄭月娥及時任保安局長李家超。

美方的制裁包括凍結他們的在美資產，在美國營運的任何銀行也可能會凍結他們的資產，以致林鄭月娥等人無法繼續使用相關銀行服務。（編輯：李雅雯）1110623