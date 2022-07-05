不要「陽過」 陸媒揭染疫康復者求職無門

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陸媒披露，上海就業市場有相當數量的單位拒絕曾經檢測出COVID-19陽性反應的人應徵。圖為上海6月封城期間一處社區進行核酸檢測。（中央社檔案照片）

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（中央社台北5日電）陸媒披露，上海就業市場有相當數量的用人單位拒絕曾經檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應的人應徵，其中包括上海迪士尼。

據上海新聞晨報，今年4月，透過勞務派遣公司介紹，陳峰和其他幾名同伴從廣州赴上海，在方艙醫院工作，每天報酬人民幣800元；10幾天後，陳峰染疫並在方艙內接受治療，直到痊癒出院；而出院至今，一直找不到工作。他說，唯一原因是他曾經感染COVID-19。

報導說，陳峰的遭遇並孤例，而是普遍現象。他將自身情況上傳和其他方艙工友一起建立的微信群後，很快就有其他人回覆並指也面臨類似問題，無論是電子廠、保安或快遞分揀員，都明確表示不招收康復者。

自6月1日離開方艙後，陳峰在上海已流浪30天，如今棲身某辦公大樓地下室，幾個紙箱平鋪在水泥地上當床，旁邊放了一瓶水、充電器和幾盒蚊香。

另有來自山西忻州的康復者曾鳴表示，眼下最要緊的就是盡快找到工作，但應聘時聽過最多的就是「你從方艙裏出來的都敢來這裏應聘？」

據報導，浦東秀沿路與康新公路一帶聚集了大量勞務介紹所，當地是上海最大的勞工市場之一。招工仲介大部分都明示，「不招收新冠病毒康復者，見工時會查核酸記錄」，例如上海寶山富馳高科有限公司招工告示在入職要求寫著，「需要上海本地72小時以內核酸，之前陽過或方艙志願者暫不接收」。

此外，上海迪士尼樂園項目保安的招聘信息中，也白紙黑字標明不接收「陽過」的康復者，「去過方艙，確診過陽性的不要」。

上海大金空調的招聘訊息則說「要48小時核酸報告，進過方艙、陽過、做過方艙志願者的不要」；但大金空調回應稱，「我司在官方發布招聘要求條件時，從未將『不招收陽性康復人員及方艙志願者』作為招聘要求條件，也從未向勞務中介提出此招聘要求條件」。

另據勞動報，有上海學者和律師聯合發聲，緊急建議人力資源和社會保障部等相關政府部門立即制定相關政策，消除COVID-19康復者在勞動力市場上受到的歧視。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110705