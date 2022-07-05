曾經全面封城 西安宣布6日起臨時性管控7天

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曾歷經全面封城的陝西省西安市宣布，全市7月6日凌晨0時起實施7天的「臨時性管控」措施。圖為西安5月進行新一輪篩檢。（中新社）

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（中央社台北5日電）曾歷經全面封城的陝西省西安市今天宣布，全市明天凌晨0時起實施7天的「臨時性管控」措施，屆時公共場所、宗教場所暫停開放，餐飲業暫停內用，大學校園封控管理，但不管制人員行動。

西安近日COVID-19本土疫情再起，4日全市新增9例本土感染病例，其中2例為無症狀感染者。累計西安本波感染病例上升到18例，其中8例為無症狀感染者。

綜合中國媒體報導，西安市政府宣布，7天管控期間，全市KTV、網吧、酒吧、棋牌室、劇本殺、密室逃脫、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、茶館等公眾娛樂休閒場所，健身房、體育館、瑜珈館和各類培訓、仲介機構等等人員聚集經營性場所，室內景點、文化館、圖書館、博物館、影劇院等等公共文化活動場所，以及農村集貿市場，均暫停營業。

同時，監獄、福利院、養老機構等特殊場所，實施封閉管理。

在這7天內，全市飲品店、小吃店、早餐店（不含賓館、單位內部食堂）等餐飲單位暫停內用，嚴格落實掃碼登記等制度。但開放到店自取、網路或電話外賣訂餐，實施無接觸配送。

此外，西安這7天內暫不舉辦大型會議及各類實體培訓，嚴控群體性活動。並實施「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。所有宗教活動場所（含民間信仰場所）暫時關閉，暫停一切宗教活動。

同時，管控期間西安全市中小學、幼兒園提前放假，大學院校實施封閉管理，培訓機構暫停營業。

全市所有黨政機關、企事業單位、小區、公共場所、交通工具、室外景點、餐飲單位（外賣）、商超市場等場所嚴格落實掃碼、測溫、規範佩戴口罩、通風消毒等措施。

西安市政府說，7天臨時性管控是為了「盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險」。「我們必須和時間、病毒賽跑，跑贏病毒的傳播速度，防範一切可能的風險和隱患，堅決避免造成社區傳播和爆發」。「暫時的『靜』是為了盡快『動』，盡快讓市民朋友安心、放心的『動』」。（編輯：邱國強）1110705