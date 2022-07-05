重拳救經濟 中國擬設2.2兆元基建投資基金

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路透社5日引述知情人士表示，中國將會設立價值人民幣5000億元（約新台幣2.2兆元）的國家基礎建設投資基金，以刺激基建開支及挽救經濟。圖為中國人民幣。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者5日電）路透社5日引述知情人士表示，中國將會設立一個價值人民幣5000億元（約新台幣2.2兆元）的國家基礎建設投資基金，計劃於今年第3季設立，以刺激基建開支及挽救經濟。

報導引述2名知情人士指出，中國多個城市經歷了大規模封控後，第2季經濟開始緩慢復甦，但房市仍不振，民眾嚴格控制消費開支及擔憂新一波疫情爆發，都阻礙經濟成長。

報導指出，中國正加倍推進基礎設施建設來提振經濟，並承諾為政策性銀行提供8000億元的新信貸額度和3000億元的金融債券，以支持大項目。

知情人士表示，價值5000億元的國家基礎建設投資基金預計會於第3季成立。

有別於以往的基礎建設投資著重在高速公路、鐵路與機場等設施，現今中國更注重於「新基建」的投資，像是5G與人工智慧。

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除此之外，知情人士又表示，中國會提早於今年第4季發行2023年的地方政府專項債，預計規模會大於今年新增專項債務1.46兆元。

加大加快基建已成為中國穩經濟的重要手段之一。中國國務院總理李克強6月29日主持國務院常務會議，決定透過發行金融債券等金融工具，籌集3000億元支持重大項目建設，擴大投資，並推動「以工代賑」促進就業。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110705