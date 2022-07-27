回應裴洛西擬訪台 中共官媒：北京警告越來越嚴

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（中央社台北27日電）對於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否來訪台灣一事，中共官媒指出，北京的警告一次比一次嚴厲，且共軍可能會往台灣以東進行針對性演練，演練時間可能涵蓋裴洛西訪台時間。

中共官媒「北京青年報」旗下「政知見」26日晚間刊登一則分析中方回應該事件背後意義的文章。

文章梳理了中國外交部與中國國防部近來的回應，指出從19日到至今，中方每次的回應都比上一次嚴厲許多。

19日，中國外交部發言人趙立堅表示，中方要求美方不得安排裴洛西訪台。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

21日，中國回應，如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，「我們說到做到」。

25日，趙立堅回應，「我們正嚴陣以待」。

26日，中國國防部發言人譚克非表示，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

這篇文章指出，中方要向美方傳遞的是一條底線與一條紅線都是台灣，中方已經明說，台灣問題是中美關係最重要、最敏感的問題；台灣問題若處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。

中國軍事專家宋忠平接受「政知見」訪問時指出，裴洛西8月的亞洲行可能包含日本、新加坡、印尼、馬來西亞等國，若要到台灣可能會採「突訪」方式，停留幾小時。

文章提及，共軍東部戰區今年5、6月多次主動通報實兵演練、戰備警巡等在台灣周邊的活動，次數為近年同期最多。

通報中還首次提及共軍演練區域囊括「台島以東」。台灣東南方向的巴士海峽是從西太平洋進出台海的要道，對該通道的控制、封鎖，具有極大戰略價值。

宋忠平認為，裴洛西若執意訪台，此次可以在台灣以東進行針對性演練，並將演練覆蓋裴洛西訪台的時間。

裴洛西出訪台灣行程是否會成真，全球關注。據有線電視新聞網（CNN）報導，美國國安部門官員近期一直私下說服裴洛西，在這個敏感時期訪台恐會加劇兩岸風險；但多名消息人士透露，裴洛西計劃在未來幾週出訪台灣，並已邀請民主及共和兩黨人士加入出訪團。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110727