台港策進會與桃市府辦培訓 助港人揮別心理創傷

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（中央社記者沈朋達台北29日電）台港策進會今天再與桃園市政府合作，為當地的助人工作者舉辦培訓，協助在台港人揮別因政治暴力而生的心理創傷。策進會8月底也將與台南市政府合辦此講座。

財團法人台港經濟文化合作策進會29日透過新聞稿表示，繼6月與台北市政府合辦首場港人政治暴力創傷之社工及心理培訓講座，今天再與桃園市政府共同舉辦第二場講座，提供桃園市第一線助人工作者相關培訓，以利協助在台港人揮別心理創傷，讓未來可能成為台灣社會一份子的港人，能重新在台安身立命。

策進會指出，近年移居來台的港人日增，台灣已成為許多香港朋友的「第二故鄉」，惟在協助這些新住民適應環境、融入社會的過程中，發現不少港人因過去香港情勢變化的影響，多有政治暴力之心理創傷的症狀。

因此，本次講座特別邀請這方面具專業的社工心理講師，與桃園市社會局、衛生局的助人工作者一同進行交流，讓助人工作者了解港人的創傷經驗，增進專業知能，有效撫平過往受到的心理創傷。

策進會代理董事長邱垂正主持培訓課程的綜合座談時，首先肯定社會工作師、心理師及相關助人工作者的積極參與，並希望透過本講座及座談互動，分享彼此想法與經驗，讓每位學員成為協助及輔導港人的種子，共同在政治暴力創傷療癒工作上播種發芽。

講座中，講師也指出香港社會的獨特性，並表示助人工作者面對在台港人需要建構自身多元文化能力，保持一定敏感度，以不同於一般創傷反應的知能服務在台港人。

策進會表示，政府2020年6月啟動的「香港人道援助關懷行動專案」，在策進會轄下設立「台港服務交流辦公室」，幫助散居在台灣各縣市的港人融入社會、進而安居樂業。

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為與地方政府共同協力強化相關作為，策進會與大陸委員會今年4月起，已先後拜會台北市、台南市及桃園市政府，討論相關協處事宜，並獲得地方政府的支持。本次講座在桃園市政府全力協助下，順利圓滿舉辦，策進會對於桃園市政府積極協助在台港人的用心與作為，特別表達感謝之意。

策進會後續將於8月26日與台南市政府合辦此系列講座，另將於8月下旬配合陸委會規劃拜會較多港人居住的高雄市、台中市及新北市政府，屆時也將積極與各地方政府商討合辦此一講座的計畫，以更完善對在台港人的照顧及服務，協助在台港人融入台灣社會。（編輯：楊昇儒）1110729