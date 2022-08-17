港媒：泛民47人案不設陪審團 免妨礙司法公義

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（中央社台北17日電）香港47名泛民主派因組織或參與立法會初選，被控違反「港區國安法」的「串謀顛覆國家政權罪」。香港律政司指示案件毋須陪審團審理，理由包括案件具「涉外因素」及以免妨礙司法公義。

香港47名泛民主派於2020年參加或組織立法會初選，於2021年2月28日被控違反「港區國安法」的「串謀顛覆國家政權罪」，案件預料最快2023年中審理。

綜合明報等港媒報導，香港律政司指示這起案件毋須由陪審團審理，將由3名法官處理。

據明報獲得的信件，當中附上律政司司長林定國今年8月13日簽發的證書。林定國在證書中表示，將行使國安法第46條賦予的權力，指示這起案件訴訟毋須設有陪審團。

信中表示，為了有效制止危害國安犯罪，基於3個理由而發出證書，包括：一、案件具有「涉外因素」（involvement of foreign factors）；二、保障陪審員及其家人的人身安全；三、若審訊在有陪審團下進行，有可能出現妨礙司法公義妥為執行的實際風險。

明報引述香港大律師公會主席杜淦堃表示，國安法下不設陪審團是新事物，理解律政司的決定會引起法律界或公眾疑慮；既然律政司第二次作出相關決定，可以多解釋理據，以釋除公眾疑慮。

案件其中一名被告梁國雄的妻子陳寶瑩說，涉案被告只是在香港參加初選，案中爭辯是否在「基本法」下合法進行，看不到如何「涉外」。

她又說，香港國安法條文意思是「可」不設陪審團，但在普通法制度下，重要案件一直設陪審團，質疑此起案件不設陪審團欠合理理由。

報導指出，「港區國安法」首起案件，被告唐英傑因駕駛插有「光復香港、時代革命」旗幟的電單車撞向警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件由3名法官共同審理，不設陪審團。

唐英傑曾就不設陪審團向高院提司法覆核，被上訴庭裁定敗訴。判辭引用時任律政司長鄭若驊發出的證書，當中列明兩項理據，涉及陪審員安全和妨礙司法公義，但不包括「涉外因素」。

47名被告自去年初被捕至今已還押近一年半。香港01今天報導，香港大律師吳宗鑾16日受訪時表示，這起案件涉及言論和集會自由，不涉暴力行為，加上警方有能力監察被告有否違反保釋條件，認為應容許被告保釋，否則還押時間過長有機會消磨被告的抗辯動力和誘因，形容情況可悲。

吳宗鑾說，國安法被告申請保釋非常困難，被告要令法庭信納不再干犯危害國安行為，47人初選案中，只有13人獲保釋，正因如此法庭有責任加快處理案件。

他提到，在其他案件中，有被告因還押時間已接近控罪的最高刑罰，因此寧願認罪以盡快獲釋。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110817