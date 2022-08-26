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中國取消入出境PCR申報 海關：登機仍需陰性證明

2022/8/26 13:50
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（中央社台北26日電）中國自31日起啟用新版「出入境健康申明卡」，取消對出入境者核酸檢測訊息等申報要求。海關總署今天澄清，沒有放鬆防控，旅客入境前仍要按照外事部門要求提供核酸檢測陰性證明才可登機。

中國海關總署此前宣布，自8月31日凌晨0時起將啟用新版「出入境健康申明卡」，取消對出入境人員核酸檢測（PCR）訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。

自2020年1月底，中國在全國口岸啟動出入境人員填寫健康申明卡進行健康申報制度，目前出入境健康申報有2種填報方式，分別為電子申報和紙本申報，旅客可在機上或旅檢通道領取紙本的健康申明卡填報。

中國海關總署官方微博「海關發布」今天引述海關總署口岸監管司負責人回答記者問表示，根據中國國務院新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組有關工作要求，海關總署結合口岸疫情防控實際對健康申明卡進行了優化，對以往入境旅客容易產生疑問的項目進一步說明，取消了部分申報項目，目的是便於旅客入境申報和提高通關效率。

負責人強調，此次健康申明卡改版不是放鬆防控要求，而是旨在提高申報效率。根據國務院聯防聯控機制規定，旅客在入境前按照外事部門要求須提供核酸檢測陰性證明方可登機，在入境時須接受海關檢疫，在入境後由地方聯防聯控機制實施隔離醫學觀察。因此，入境疫情防控要求沒有實質性變化。

負責人表示，海關將繼續毫堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，進一步提高科學精準防控水平，為更好促進中外人員往來和對外合作創造最大可能便利。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110826

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