中國入出境PCR申報31日起取消 台商圈熱議

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中國海關總署宣布，8月31日凌晨0時起將啟用新版「出入境健康申明卡」，取消對出入境人員核酸檢測訊息。圖為中國大連周水子國際機場。（中新社）

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（中央社台北25日電）中國海關總署今天宣布，8月31日凌晨0時起將啟用新版「出入境健康申明卡」，取消對出入境人員核酸檢測（PCR）訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。

依中國官方目前規定，旅客在進出中國國境前，須在班機起飛前48小時內接受2次PCR檢測，被許多往來兩岸的台灣民眾，視為一大困擾。

新版「取消對出入境人員核酸檢測訊息的申報要求」，今晚立即在中國台商、台生圈引發熱議。儘管被解讀為「入出境起飛前不須再做PCR」，但有台商、台生認為，還是等待各地、各機場接獲具體通知及發布具體措施再作確認，較為妥當。

中國海關總署微信公眾號「海關發布」25日公告，根據口岸疫情防控形勢，海關總署8月31日0時啟用第9版中國「出/入境健康申明卡」。各個網路申報管道如健康申明卡微信小程序申報、網路網頁申報、掌上海關App等同步啟用新版申報功能。

根據公告，新版首要且最受矚目的就是「取消對出入境人員核酸檢測信息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求」。

公告稱，新版規定對以往出入境人員容易產生疑問的項目進行完善或調整，更利於出入境人員理解和填寫；同時增加在線確定「採樣知情同意書」功能，更方便進出境旅客簡化現場檢疫流程。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110825