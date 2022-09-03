美駐港澳總領事懸缺2月 南早：中國通梅儒瑞接任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）美國駐港澳總領事懸缺近兩個月後，香港「南華早報」（SCMP）今天引述消息人士報導，美國國務院的「中國通」梅儒瑞獲任命駐港澳總領事。這項任命據指是為避免加劇美中之間的緊張。

報導說，消息人士指出，梅儒瑞（Gregory May）只差赴港履新的「最後程序」獲准即可動身。南華早報查證這項人事任命，但美國國務院並未回覆。梅儒瑞曾於2016至2019年擔任駐瀋陽總領事。

另據美國國務院官網，梅儒瑞自2019年起擔任美國駐蒙古大使館副館長後近期返美。這位與中國頗有淵源的外交官也曾派駐廣州總領事館及美國駐北京大使館。

熟悉美國國務院思維的消息人士指出，決定派大中華地區經驗豐富的外交官赴港，或許可避免加劇華府與北京和香港之間的緊張。

香港2020年實施國安法後，美國隨即宣布制裁港府官員，這兩年華府與香港的關係越趨冷淡。消息人士說，梅儒瑞了解中國政府且精通中文，對於防止政治對立升高至關重要。

美駐港澳前總領事史墨客（Hanscom Smith）7月間發表卸任演說時指出，北京在香港「不可能魚與熊掌兼得」。

史墨客於2019年到任，當時香港正爆發反送中運動。他在卸任演說中表示：「試圖維繫香港獨特的經濟與金融體系，同時瓦解香港的政治制度，這個策略根本行不通。」

雖然關於梅儒瑞的公開個人資訊不多，不過陸媒「中國日報」（China Daily）2018年曾製作一段約1分鐘的影音，介紹他是個渴望學會「瀋陽口音」的總領事，想體驗道地的瀋陽生活。

這位德州土生土長的中國通曾於1993至1996年駐台3年。據美國國務院官網，梅儒瑞2000年展開外交官生涯之前曾是台北國際社區電台（ICRT）的記者，也是美國新聞週刊（Newsweek）駐台特派。

梅儒瑞德州大學（University of Texas）畢業，之後在美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）攻讀中國研究並取得碩士學位。

他也曾在華府智庫尼克森中心（The Nixon Center）涉獵所學有關領域，並任助理主任和研究員。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110903