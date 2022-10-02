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內蒙古書記談疫情：殺雞用牛刀 不得擴散至北京

2022/10/2 19:02
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（中央社台北2日電）鄰近中共20大，中國各地應對疫情更加緊張。內蒙古自治區黨委書記孫紹騁昨天表示，防疫堅持「殺雞用牛刀」，防止疫情擴散，「尤其不能外溢到北京」。目前呼和浩特市民被要求「原則居家」。

1日，內蒙古呼和浩特市新增本土COVID-19確診病例25例、無症狀感染者5例；截至1日，呼和浩特市本輪疫情累計報告確診病例44例、無症狀感染者11例。

內蒙古新聞網報導，1日晚，孫紹騁主持召開領導小組會議，研究疫情防控工作。會議指出，現在呼和浩特市的疫情防控形勢比較嚴峻，要採取一切可以採取的措施，調動一切力量，先將疫情控制在點上，再盡快實現社會面清零，「絕不能讓『包』越鼓越大」。

會議要求，要進一步加大處置力度，堅持「殺雞用牛刀」，提升防控等級，核酸檢測、隔離管控、疫調溯源、醫療救治都要加快，以快制快，防止擴散、外溢，尤其不能外溢到北京。

會議還說，「沒有發生疫情的地區也要保持高度警惕，不能麻痺大意」。

今天上午，呼和浩特市疫情防控工作新聞發布會上宣布，呼和浩特市四區及土左旗金川區域市民原則居家，每日每戶由1人1次外出落實基本生活需求，其他人一律居家，除必要的基本生活外出、緊急就醫等需求，倡導不出戶、不流動、不集聚，確需外出時須持有24小時核酸檢測陰性證明。

呼和浩特市目前已暫停各類公共文化場館、景區、經營性娛樂場所等運營，控制餐館、公共食堂經營規模和營業時間，一律暫停餐飲內用。

至2021年底，呼和浩特市常住人口約349.6萬人。呼和浩特市今天並宣布將重點區域核酸檢測範圍擴大，目標人群260萬人，要求「不漏一戶、不落一人」。（編輯：張淑伶）1111002

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