央視曝噁心酸菜製程 重創湖南華容縣醬菜產業

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（中央社台北5日電）中國官媒中央電視台3月間曝光湖南省華容縣多家醬菜廠販售的酸菜製程髒亂引發關注，時隔半年餘，華容縣官員說，醬醃菜是當地的支柱產業，央視披露製程後，對行業造成重大衝擊。

界面新聞今天報導，華容縣被譽為芥菜之鄉，2017年全縣芥菜種植面積22萬畝，生產醬醃菜的加工企業39家，從業人員逾13萬人，總產值達人民幣43億元（約新台幣191億元）。

央視揭發的插旗菜業是華容縣頗具規模的蔬菜再加工企業之一，號稱省級農產品的龍頭企業，流轉農戶土地2000畝及4條生產線。

華容縣某蔬菜加工企業負責人張紅星（化名）說，芥菜種植農戶受創最深，每年芥菜收割後，種植戶通常將部分直接賣給企業，另留一批在自家田間地頭土窖裡醃製後再賣給企業。

他說，當前正值芥菜收穫季節，整個行業停業整改後，沒法收購鮮菜、醃製，若不能在一兩週內脫手，農戶自留的芥菜就會爛掉。

牛德發（化名）種植芥菜已20年，現有500畝芥菜地，當地芥菜行業停工後，他每天仍需僱50個工人收割。

他說，「一畝芥菜的種植成本大約是1200元到1300元。最多20天，這500畝菜必須下窖，不然我就只能破產了」。

據央視報導，多家知名食品企業的供應商湖南插旗菜業有限公司（插旗菜業）廠房髒亂差，跟隨公司貨車，在附近農田裡可見醃製酸菜的土坑，工人們穿著拖鞋或光著腳踩在酸菜上，還有的邊抽菸邊幹活，菸頭直接扔進醃製酸菜裡，而插旗菜葉收購時未依衛生指標檢測。

張紅星說，企業對於合作的土窖酸菜農戶有所要求，例如要穿套鞋或乾淨雨靴，但農戶不一定會按照要求去做，因此企業向農戶收購的酸菜都需二次處理，才能裝袋或上市銷售，但並非所有企業都會遵守標準程序。

插旗菜業已停工，生產酸菜的廠房完全封閉，而華容縣30多家醬醃菜企業也從3月16日起停工停產。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1111005