北京四通橋事件港媒沉默 學者：經風險評估

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（中央社記者陳沛冰台北15日電）中共20大即將舉行，北京市四通橋發生掛布條抗議事件，大部分香港主流媒體沒有報導，而香港01刊登報導數小時後下架。有學者相信，媒體對敏感事件做過「風險評估」決定不報導。

北京市四通橋13日發生民眾掛布條抗議事件，因中共20大明天舉行，事件引起國內外關注，外國主流媒體如CNN、BBC及路透社等相繼報導，不過大部份香港主流媒體，如明報、星島日報及南華早報等報章，以及多間電台及電視台都沒有報導。

香港01在13日下午曾以「二十大前北京驚現示威：不要封控要自由 有人拉橫幅燒物品被帶走」為題報導，但數小時後報導下架。

現在在Google搜尋器上輸入上述標題，仍可以看到報導的首數句：「二十大前夕，今日（13日）網上流傳多張照片及多段影片，顯示有人在北京海淀區四通橋上拉起橫幅示威，內容涉及防疫等議題，示威者更焚燒物品。」

但點擊該標題已看不到該文章，只會連結到香港01其他中國新聞，顯示報導已下架。而值得留意的是，該報導首數句只提及標語內容涉及防疫等議題，沒有提及有關中共總書記習近平。

另一份香港英文報章「英文虎報」（The Standard）在13日及14日均有刊登相關報導，不過主要是引述美聯社及彭博社有關中國迅速啟動互聯網審查機器清除相關報導，當中曾提及北京出現「批評中國共產黨領導層的橫幅」。

有香港主流媒體記者向中央社表示，現在香港傳媒很難不自我審查，否則好難生存下去，「你可以說是自我審查，也可以說是『防風措施』，以免一旦被指報導有問題，連僅餘報導空間都沒有。」

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯向中央社表示，大部份香港主流媒體沒有報導北京四通橋事件並非單一現象，就像彭帥事件也是很多香港主流媒體沒有報導，這帶有自我審查的意味，也反映在一些涉及中國領導人等敏感事件上，媒體會做風險評估。

李立峯表示，再者，新聞報導要考慮是否能夠查證事實、消息來源是否可靠，甚至是否有人願意評論等，這幾方面對港媒要做中國新聞十分困難，媒體也可能因而不報導。

對於香港01將報導下架，李立峯表示，不評論香港01內部運作，但「最少它曾經有報導，可能之前認為如常報導一件已發生的事件」，而且報導主要從抗議防疫措施的角度出發，相信是經過小心考慮報導內容，只是最後經風險評估後決定下架。

香港浸會大學新聞系前助理教授杜耀明向中央社表示， 大部份港媒沒報導北京四通橋事件，一是因為失去對新聞的知覺，認為事件不重要，二是自我審查，「很明顯是第二個原因」。

他表示，北京四通橋事件背後很多新聞角度值得深思， 如為何在嚴密監控的北京竟然可以有人成功在天橋掛橫幅，但相信難有港媒會跟進。

他說，香港新聞自由收窄的同時，也失去作為觀察中國發展的重要角色，相信未來類似敏感事件香港主流媒體也未必會報導。（編輯：周慧盈）1111015