公安副部長：中國是世界公認最安全國家之一

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（中央社記者邱國強北京19日電）中國公安部副部長許甘露今天引用數據聲稱，中國是全球命案發案率最低、刑事犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一。且民眾安全感達98.6%，成為「世界公認最安全的國家之一」。

中共20大大會今天邀集中共政法委及公檢法等政法系統副首長，以「堅持以習近平法治思想為指引，努力建設更高水平的法治中國」為主題舉行記者會，兼任中國國家移民局長的許甘露在回答中國媒體提問時，作上述表示。

許甘露說，中國是「命案發案率最低，刑事犯罪率最低，槍爆案件最少的國家之一」。據統計，中國每10萬人發生命案的件數是0.5%。10年來，刑事案件安全事故5項指數大幅下降，殺人、性侵等8類主要刑事犯罪也告下降。

許甘露提到，據中國國家統計局2021年調查，民眾安全感達到98.6%，較2012年提升11個百分點，成為「世界公認最安全的國家之一」。但他也表示，中國10年來累計有3799名民警殉職，5萬多名公安幹警負傷。

他說，在「新時代新征程」上，公安機關將貫徹中共20大精神。並堅定不移貫徹總體國家安全觀，全面落實推進國家安全體系和能力現代化的新部署新要求，著力防範化解影響社會穩定的各類風險隱患。

許甘露表示，公安機關將常態化展開掃黑除惡，繼續集中打擊整治群眾反映強烈的突出違法犯罪，更加注重發揮「法治科技社會」力量，不斷增強「新時代公安工作」的「科技含量」。（編輯：吳柏緯）1111019