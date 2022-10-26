上海嚴控疫情 3例無症狀感染追接觸者2017人

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上海市COVID-19疫情單日出現社會面本土無症狀感染者3人，追出密切接觸者897人、次密接者1120人均隔離管控。圖為24日上海市一處核酸檢測採樣亭，民眾排隊等待受檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者李雅雯上海26日電）上海市COVID-19疫情單日出現社會面本土無症狀感染者3人，追出密切接觸者897人、次密接者1120人均隔離管控。為防控疫情，官方要求入滬貨車人員須在公路道口接受核酸採樣。

上海市政府官方帳號「上海發布」26日發布疫情概況。25日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例1例、新增本土無症狀感染者18例，有3例無症狀感染者為社會面發現。新增境外移入確診病例6例、境外移入無症狀感染者30例，均在閉環管控中發現。

官方指出，社會面發現3例本土無症狀感染者，截至25日下午4時，疫調追查找到這3名陽性感染者在滬密切接觸者897人，均已落實隔離管控，其中751人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。累計追到密接的密接（次密接者）1120人，也已落實隔離管控。

因應防疫常態化，上海市多個行政區要求全區民眾於週內增加核酸檢測次數。官方另也要求來滬、返滬貨車人員必須在公路道口接受核酸檢測採樣，官方25日強調，22日起對通過上海市公路道口來滬、返滬的所有貨車司乘人員，在道口按照單人單管要求進行核酸採樣，必須現場停靠，配合進行採樣。

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