BBC：香港國安法箝制 台灣3部影片沒通過電檢

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BBC報導，原定在香港3個電影節上映的台灣電影「逃跑的人」（圖）、「唬爛三小」和「隔離丁尼」，近日分別被港府要求刪改情節，主辦方與導演商議後決定不予放映。（圖取自facebook.com/LuckyWoman2020）

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（中央社台北31日電）英國廣播公司（BBC）今報導，因香港「國安法」箝制及當前兩岸緊張，接連3部台灣電影未能通過香港政府審查，疑似與「台灣主權」爭議有關，學者批評，香港電影審查機制走回頭路。

報導指出，原定在香港3個電影節上映的台灣電影「逃跑的人」、「唬爛三小」和「隔離丁尼」，近日分別被港府電影、報刊及物品管理辦事處要求刪改情節，主辦方與導演商議後決定不予放映。

這3片與政治無關，「逃跑的人」是曾文珍執導的紀錄片，描述越南移工在台遭遇，「唬爛三小」是金馬獎導演黃信堯2005年關於友情的紀錄片，「隔離丁尼」則是新晉導演呂柏勳、莊翔安及林亞佑的作品，探討疫情下的生活巨變。

影片來源：臺灣國際女性影展Women Make Waves Film Festival Taiwan

香港「獨立短片及影像媒體節」（ifva）主辦的「影像無國界電影節2022」、熊貓國際電影節及香港亞洲電影節放映原定這3片，而3個主辦方都未說明被要求刪剪的細節。

BBC中文網聯絡3部電影導演，曾文珍沒有回覆，黃信堯的經理人稱不便評論，呂柏勳則說不清楚為何沒通過審查，並說「片中應該沒有任何敏感的內容，很可惜這部片沒辦法與香港的觀眾見面，希望未來一切都好」。

報導說，這次部台灣片未能通過審查，並非香港實行國安法的頭一遭，去年11月台灣劇情短片「美豬肉圓」原定香港平地學生電影節首映，但有關單位要求刪剪台灣總統大選造勢晚會畫面，導演堅持一刀不剪而取消放映。

報導指出，據「香港電影檢查條例」，影片必須事先通過電影檢查，方可在公眾場所放映，而香港國安法實施後，港府去年6月修訂電檢條例，規定檢查員審核時須考慮影片是否「不利國家安全」。

報導說，「逃跑的人」臉書專頁上週發文，當局曾要求修改移工在台灣總統府前凱達格蘭大道的抗爭畫面，這則貼文現已刪除。

報導另引述香港媒體指出，「唬爛三小」當中部分對白提及「中華民國」、「國軍」、「總統」等，也出現「青天白日滿地紅」國旗和軍營等可能涉及「主權」意涵的畫面。

影片來源：TGHFF

專門研究電影審查的香港浸會大學電影學院副教授吳國坤告訴BBC中文網，台灣議題越趨政治敏感，若審查確實與「兩個中國」問題有關，當局有必要清楚說明準則。

他反問，梁朝偉主演的「色戒」也是掛中華民國國旗，如此這部電影還可以放映嗎？

吳國坤批評，香港電影審查機制走回頭路，猶如「回到上世紀50年代」，當時正值冷戰和國共鬥爭導致香港政局不穩，韓戰後港英政府更擔心赤色中國影響香港，藉由黑箱作業審查，禁止放映若干中國和台灣電影。

他舉例，1957年中國導演謝晉執導的體育電影「女籃5號」是齣無關政治的青春勵志片卻遭港府禁播，原因是片中出現五星紅旗及中國國歌，「現在是一樣，只不過是禁中華民國旗」。

吳國坤指出，儘管電檢處要求刪剪片段後，片方有權上訴，但流程勢必打亂原本排定的放映時段，加上若是紀錄片，刪改反而破壞故事結構和完整性。

他預料新的審查機制，將對獨立電影、紀錄片和短片造成較大衝擊。「有別於商業戲，獨立電影導演是想以電影明志，通常題材比較嚴肅和有社會性，相信電檢處會『打醒精神』去審這些片」。

香港電影工作者總會發言人田啟文接受BBC中文網訪問表示，這次是台灣電影，不是香港電影，但這是雙向的，牽涉使用的場景、道具和對白等，也會影響香港電影工作者。

他說，業界很需要清晰指引，不想拍完才被「溫馨提示」這些不能用，這是浪費電影工作者的時間、創作力和故事結構。

但田啟文也直言，若是政治審查，可預料當局不會明確指出會被禁播的元素。「比如中華民國國旗、總統府，他不會跟你說絕對不行，因為如果日後有部主旋律片是講統一台灣，那裏面可能又可以有這些元素」。

他說，業界不會為了創作而犯法，但同時不樂見有電影人為了政治正確而揣摩上意，把「注意台灣風險」的思維無限放大。

田啟文表示，考慮是否與台灣業界合作，甚至延伸到是否赴台取景，是否聘用台灣導演和演員，是否考慮台灣市場等等，這樣不斷延伸是不健康的。

他說：「難道日後你吃台灣水果、去台灣旅行也是不忠誠？（這樣）只會窒礙兩地的交流、市場和經濟」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111031