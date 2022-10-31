外媒報導指3部台灣片被迫撤映 港府拒評

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（中央社記者張謙香港31日電）外媒報導指3部台灣影片近日在港被迫撤映，但香港有關部門今天拒絕評論此事。

電影、報刊及物品管理辦事處回覆中央社記者查詢時表示，辦事處不會就個別影片的申請及內容作評論。

英國廣播公司（BBC）報導，最近接連有3部台灣電影未能通過香港有關部門的審查，引起外界猜測與「台灣主權」問題有關。

據報導，原定在香港三個電影節上映的台灣電影「逃跑的人」、「唬爛三小」和「隔離丁尼」，近日分別被港府電影、報刊及物品管理辦事處要求刪減情節，主辦方與導演商議後決定不予放映。

一般而言，任何在港公開放映的電影，都必須事先通過電影檢查，不能違反電影檢查條例。

為了配合國安法的實施，香港當局去年中修定了相關條例，今後在港上映的電影內容受檢查時，要考慮電影內容「可能構成危害國家安全罪行」，否則有可能無法上映。

在此之前，官方規定的電影檢查內容沒有涉及國家主權等政治概念，只涉及對暴力、罪惡、恐怖、種族、民族來源、宗教信仰、不雅等內容的檢查。

2014年底「佔中」運動後，香港開始出現本土運動，而電影行業也不例外。

2015年底，被視為反映本土意識、民主、自由甚至是「港獨」意識的電影「十年」上映，引起北京方面不滿。（編輯：吳柏緯）1111031