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馮小剛刪光微博傳移居美國 中國社群祝福比罵聲多

2022/10/31 15:34（10/31 16:21 更新）
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中共20大會議結束後，中國富豪相繼出走，知名導演馮小剛也傳移居美國。圖為馮小剛2016年獲第53屆金馬獎最佳導演。（中央社檔案照片）
中共20大會議結束後，中國富豪相繼出走，知名導演馮小剛也傳移居美國。圖為馮小剛2016年獲第53屆金馬獎最佳導演。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯上海31日電）中國知名導演馮小剛傳移居美國，坐擁2200.4萬名粉絲的微博刪光了內容，未能見過往發文。馮小剛傳移居美國一事在社群引起熱烈討論，祝福聲音較謾罵多，「能潤（run諧音）就潤吧」。

中共20大會議結束後，傳出由於對未來感到悲觀，中國富豪相繼出走，馮小剛則傳移居美國洛杉磯，網上流傳其和妻子徐帆於自宅前送客畫面，「鍵盤偵探」透過網路搜出街景，直指其為馮小剛在美住處。

另也有一說指出，馮小剛、徐帆夫婦是前往美國陪伴在美讀書的女兒徐朵。根據過往媒體報導，馮小剛分別於2014年、2018年在美國洛杉磯置產，買下兩處房產，隔一段時間就會過去住上一陣子。

馮小剛傳移居美國一事目前皆未獲本人或是其他消息來源證實。

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「名導也潤了」在社群引起熱烈討論，民眾予以祝福聲音則是遠大於挾帶民族主義憤怒的謾罵，「每個人都有選擇自己生活環境、生活方式的權利」、「有錢人選擇機會總是多一些」、「能潤就潤吧」、「美國本來就是中國第一大移民目的地，憑啥馮小剛不能移民」。

另也有予以負面評價的聲音，情緒憤怒的民眾批評，「他們一家不怕新冠疫情嗎」、「滾出中國娛樂圈」、「我們應該認真考慮徵收離境稅、棄籍稅」、「馮小剛作品早就走下坡了，這是被時代拋棄的遠走他鄉」。（編輯：張淑伶）1111031

馮小剛的微博已無任何內容。（圖取自馮小剛微博weibo.com）
馮小剛的微博已無任何內容。（圖取自馮小剛微博weibo.com）
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