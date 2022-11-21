河北石家莊防疫急轉彎 6區封控5天全員核酸檢測

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（中央社台北21日電）中國官方公布優化防疫20條後，一度全面關閉免費核酸檢測站而被批評為「躺平」的河北省石家莊市，20日深夜發出通告，指由於21日至25日有6區要執行全員核酸檢測，居民非必要不外出。

綜合第一財經及每日經濟新聞報導，石家莊日報客戶端20日晚上10時消息，石家莊市疫情防控總指揮部20日發布通告，自21日0時起至25日深夜12時，橋西區、長安區、裕華區、新華區、高新區、循環化工園區展開全員核酸篩查。

通告指出，這是按照國務院聯防聯控機制第九版防控方案和優化防疫20條要求。

通告又指出，高風險區所在小區居民嚴格足不出戶，其他區域居民原則上居家。除參與市場保供、公共服務、疫情防控等工作人員外，居民非必要不外出，不聚集。每個家庭每天可安排1人持24小時核酸陰性證明和當天核酸已採樣證明，外出2小時購買生活物資。

通告表示，餐飲堂食、商場、各類密閉性文娛體育場所以及各類培訓機構暫停營業；中小學、幼兒園實行線上教學，高校實行封閉管理；生產企業和在建項目工地實行封閉管理。

通告表示，官方倡導居民非必要不離石家莊市，需離開者應提前向目的地報備，機場、車站等交通場站須嚴格查驗48小時內2次核酸陰性證明。

自17日以來石家莊市新增感染病例呈上升趨勢。據河北省衛健委消息，19日和20日石家莊市共新增感染病例1067例，其中5例為確診病例，其餘為無症狀感染者。

中國國務院聯防聯控機11日公布優化防疫20條具體內容，14日網路流傳石家莊已取消全員核酸檢測，且不再查驗健康碼，市民不必再2至3天1檢，出入公共場所也不必掃碼。

當時不少人認為石家莊是「中國與病毒共存的試點城市」，網路上有留言反映不少當地學生家長擔心子女被感染，以五花八門的理由向學校請假，很多老人家也不敢外出。

其後石家莊市政府及市委書記張超超等人先後澄清，指前往公共場所仍需核酸檢測證明，石家莊的防疫是「全面對標」優化防疫20條，絕非「躺平」，並指石家莊市內各轄區已增設部分免費核酸檢測點，具體數量會「隨著實際需要進行調整」。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1111121