清零防疫折騰 在滬台灣人急售房產求去

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在滬房仲22日指出，上海市歷經COVID-19防疫封城後，加上圍台軍演、中共20大會議等因素，增添未來不確定感，部分台灣人、境外客戶著急拋售在滬房產，甚至願意降價求售，只為快速脫手。圖為上海市浦東新區陸家嘴大樓群。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月22日

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（中央社記者李雅雯上海22日電）中國COVID-19清零防疫折騰下，在滬房仲觀察，上海市歷經封城後，部分台灣人、境外客戶著急拋售房產，甚至願意降價求售，只求快速脫手。

信義房屋上海業務一區總監魏逢佑接受中央社採訪表示，清零封控、圍台軍演、中共20大會議等皆為未來增添不確定性，部分台灣人、境外客戶急售在滬房產求去。

他指出，這波拋售房產的台灣人有幾個樣態，包括風險承受力較低的退休人士、產業線外移或經營艱困的老闆、擔心台海兩岸風險的賣家，他們甚至願意降價求售房產，只求快速脫手，套現入袋後回台灣。

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魏逢佑強調，房市剛性需求仍在，不過部分台灣人、境外客戶求售壓力確實較大。在他的印象中，有台灣人指定要在中共20大會議召開前售出房產，為求快速找到買家，願意降價求售。

清零防疫也衝擊外國人在滬生活信心。魏逢佑說，猶記上海市解封第1天，台籍、日籍和韓籍客戶來電大量湧入，全都是在問如何解除租約，因為對封控「真的受不了」，一刻都不願多待，只想盡快地離開。他當時花了很多時間處理合約糾紛，甚至幫客戶把連開都沒開的行李箱寄回家鄉。（編輯：楊昇儒）1111122