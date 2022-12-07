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馬雲卸任浙商總會會長 移居東京購入箱根豪宅

2022/12/7 18:50（12/7 19:08 更新）
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阿里巴巴創辦人馬雲（右）7日卸任浙商總會會長，轉任該會顧問，外媒曝馬雲及其家人已在日本東京生活近半年。（圖取自日本FRDAY週刊網頁friday.kodansha.co.jp）
阿里巴巴創辦人馬雲（右）7日卸任浙商總會會長，轉任該會顧問，外媒曝馬雲及其家人已在日本東京生活近半年。（圖取自日本FRDAY週刊網頁friday.kodansha.co.jp）
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（中央社台北7日電）阿里巴巴創辦人馬雲今天卸任浙商總會會長，轉任該會顧問。雖然浙商總會強調馬雲未曾離開，但外媒曝馬雲及其家人已在日本東京生活近半年，還購入箱根一棟豪華別墅，愛點外賣頂級壽司。

據浙商總會官方微博發布，浙商總會第2屆理事大會今天在杭州舉行，選舉產生新一屆理事會。正泰集團股份有限公司董事長南存輝當選為會長，馬雲卸任會長，受聘為顧問。

浙商總會成立於2015年10月，當時馬雲出任首屆會長，2019年連任。

據發布，中共浙江省委常委、統戰部部長邱啟文今天出席會議並講話。他要求浙商總會新一屆理事會要認真學習中共20大精神，深入貫徹習近平總書記關於民營經濟發展的重要論述精神，聚焦浙江省第15次黨代會確定的各項目標任務，加強政治建設，引領廣大浙商「同心向黨」。

儘管浙商總會強調馬雲「未曾離開」，英國金融時報近日報導，在中國政府打壓科技行業下，58歲的馬雲已經在日本東京生活了近6個月，期間曾在東京郊外的鄉村溫泉和滑雪勝地逗留，一直保持低調，並定期前往美國和以色列。

日本FRDAY週刊官網2日報導稱，馬雲目前住在溫泉勝地箱根一幢面積超過2萬平方公尺的別墅中，這棟別墅是阿里巴巴大股東、軟銀創辦人孫正義轉讓的。

當地房仲稱，聽說馬雲接手了原屬於孫正義的別墅。FRIDAY記者按別墅的門鈴，應門者則拒絕證實。

據報導，馬雲最喜歡箱根的一家壽司店，負責人透露馬雲自2019年起不定時到訪該店，COVID-19疫情後則託人叫外賣，喜歡吃鮪魚肚和海膽壽司，有時每款叫10貫；送去的地點是一棟漂亮的別墅。

馬雲自2020年底退出公眾視野以來，行跡遍布香港、西班牙、荷蘭及日本，除了打高爾夫就是搭乘自己的超級遊艇ZEN度假。

報導稱，馬雲突然出現在箱根，最近無疑很喜歡吃壽司。如今離開商界，周遊世界的他似乎過著愜意的生活。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111207

#馬雲
#浙商總會
#孫正義
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