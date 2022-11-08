封控與監管重挫經濟 中國富豪總財富年減18%

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（中央社台北8日電）中國持續嚴格封控重創產業，加上俄烏戰爭等國際局勢衝擊，中國經濟始終疲軟，富豪的財富也連帶縮水。據最新胡潤百富榜顯示，今年中國有錢人的總財富較去年下降18%。

據路透社報導，今年中國的經濟遭遇多重壓力，外有俄烏戰爭等國際局勢影響，內部則因為針對COVID-19疫情的清零措施未鬆綁、香港股市大跌、大規模針對科技業與房地產的監管政策，使經濟不振，中國富豪們的財富出現了24年來最大跌幅。

報導引述今天發布的2022年胡潤百富榜顯示，今年上榜的中國富豪共1305人，較去年下降11%，總財富為3.5兆美元（約新台幣112兆元），較去年衰退18%。於此同時，億萬富豪的人數較去年減少239人，今年剩下946人。

胡潤百富榜的主席兼首席研究員胡潤（Rupert Hoogewerf）表示，今年的榜單呈現了過去24年來最大跌幅。

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根據這份榜單，今年身價暴跌最多的富豪是身陷債務泥淖的房地產開發商碧桂園的董事會聯席主席楊惠妍，財富縮水157億美元；騰訊創始人馬化騰的財富跌幅第2大，以146億美元在榜單上排名第5。

農夫山泉創始人鐘睒睒以650億美元的身價續作首富，他也是名單上少數財富呈現正成長的富豪，較去年增加17%；字節跳動創辦人張一鳴位居第2，總財富約350億美元，年減28%；至於阿里巴巴創辦人馬雲和他的家人，則排名第9，較去年退步4名。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111108