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習近平接見李家超 肯定其工作

2022/12/23 18:34
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（中央社記者張謙香港23日電）中國國家主席習近平今天接見到北京述職的香港行政長官（特首）李家超。習近平讚揚李家超堅決維護國家安全，表示北京中央充分肯定他和特區政府的工作。

根據無線電視台在北京現場直播，習近平23日下午在中南海接見李家超，雙方都沒有戴口罩。

習近平發表談話，讚揚李家超擔任特首以來，帶領新一屆特區政府勇於擔當，務實有為，堅決維護國家安全，大力恢復經濟活動，積極回應民眾關切，展現出「愛國者治港」新氣象。

他說，香港正在「一國兩制」正確軌道上穩步前進，北京中央對李家超及特區政府的工作充分肯定。

習近平稱，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港和澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，北京中央將全面準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」方針，全力支持特首及特區政府依法施政，廣泛展開國際合作，更好融入國家發展大局。

他又說，香港將「大有可為，風光無限」。（編輯：楊昇儒）1111223

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