李家超：北京同意有序全面通關 目標明年1月中前

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（中央社台北24日電）香港行政長官李家超今天表示，北京中央同意逐步有序全面通關，目標在明年1月中前落實；港府會與廣東省及深圳市政府商討每日通關人數及口岸，兼顧兩地疫情及風險。

綜合香港01及星島日報報導，李家超結束首次到北京述職行程，今天下午返抵香港。他總結行程時作出上述表示。陸港通關近3年因疫情封控大幅受限。

李家超表示，北京中央同意逐步有序全面通關，港府會即時聯絡有關單位，包括中國國家衞健委、港澳辦、廣東及深圳市政府，溝通聯繫，積極尋求共識方案，再報請北京中央審批，目標在明年1月中前落實，整個通關過程要做到「逐步、有序及全面」。

他說，明白通關初期市民會有很大的需求，但在制訂通關過程中，必須考慮多個元素，一定要做到「不出亂、安全、有序」。

李家超指出，重要考慮元素是人數問題，以及過關排隊等過程是否順暢，港府會和廣東省及深圳市政府商討每天通關人數及口岸等，兼顧兩地疫情變化及風險管理，按措施優化制定方案，並在盡量滿足需求及安全有序要求下，盡量取得最有利的平衡。

李家超表示，港府即時成立「通關事務協調組」，成員包括政府全部15個政策局，由政務司司長陳國基帶領下全面推進工作，他會即時返回政府總部主持高層會議，與司局長商討工作。

中國7日公布優化防疫新10條後，深圳市政府半個月來已4度增加「健康驛站」的名額，25日起每天有3500個。目前港人經深圳灣口岸入境深圳，要先在深圳健康驛站預約系統預約隔離酒店及通關名額。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111224