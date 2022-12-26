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香港積極籌備與深圳恢復正常通關

2022/12/26 10:58
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（中央社記者張謙香港26日電）香港當局正積極籌備與大陸深圳恢復正常通關，行政長官李家超與多名高層官員昨天召開相關會議；此前曾有報導提及港、深恢復通關的兩個日期，分別是下月3日或6日。

李家超前天到北京述職後說，北京已同意香港可以與大陸逐步有序實現全面通關。

綜合港媒的報導，已返港的李家超昨天聯同多名司、局級高層官員首次召開政府通關事務協調組第一次會議，討論口岸運作和交通配套等。

據報導，帶領小組的政務司司長陳國基就口岸運作、交通配套、風險管理等，與出席官員商討並協調所需準備工作，強調須分秒必爭。

陳國基並說，他已聯繫北京中央、廣東省和深圳市相關單位，共同向恢復通關目標邁進，並將盡快擬訂一套穩妥方案，達成共識後提交北京中央審批。

另有報導透露，保安局局長鄧炳強昨天聯同各執法部門首長在政府總部召開緊急會議，確保通關有序進行、各出入境管制站運作順暢，並強調兩地是逐步、有序、全面通關。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年來，香港和大陸對入境者都採取了嚴格的防疫措施，等同中止了兩地的正常通關，令兩地民眾無法如常往來，這對香港的觀光、消費市場造成嚴重打擊。

隨著北京當局近期在防疫上出現大逆轉，香港和深圳可望恢復正常通關，於此同時，巴士公司、運輸公司及旅行社等也迎來商機，連日來大幅招募人手。（編輯：曹宇帆）1111226

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