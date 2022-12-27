黎智英能否聘海外律師 中國人大常委會料將釋法

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（中央社台北27日電）針對壹傳媒創辦人黎智英能否聘請外國律師辯護違反國安法案，中國人大常委會30日閉幕前料將作出釋法。據發布，今天開幕的人大常委會，聽取了提請解釋港區國安法有關條款的議案說明。

中國全國人民代表大會第38次常務委員會27日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，會期4天。

據中國人大網發布，今天會議聽取了中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍受國務院委託作的「關於提請解釋香港特別行政區維護國家安全法有關條款的議案」的說明。

黎智英被依違反港區國安法起訴後，香港終審法院早前批准他聘請英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其抗辯。港府上訴失敗後，行政長官李家超11月28日宣布向北京中央提交報告，建議提請人大常委會解釋國安法，聚焦沒有香港全面執業資格的海外律師能否代表被告在港出庭抗辯。

李家超日前赴北京述職，他24日返港後表示，相信中央很快會就釋法作出決定。

港媒星島網報導，參加會議的全國人大港區常委譚耀宗拒絕評論是否加入釋法議程，表示只會在30日會議閉幕當天再回應。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111227