中國推診療第10版 快篩列診斷標準廢止集中隔離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京6日電）中國國家衛健委今天推出第10版診療方案。內容除將COVID-19從新型冠狀病毒「肺炎」改為「感染」外，並將抗原（快篩）檢測陽性也列為診斷標準，且不再集中隔離收治病患。

央視新聞報導，「新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）」，是根據COVID-19感染「乙類乙管」及「疫情防控措施優化調整」相關要求，結合Omicron變種病毒特點和感染者疾病特徵，由第9版方案修訂而來。

在第10版方案中，中國正式將COVID-19由原來的「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。主要考慮是Omicron成為主要流行變種病毒後致病力減弱，感染人體主要表現為咳嗽、發熱、咽痛等，僅有少部分感染者會進展為肺炎。因此「新冠病毒感染」能更準確反映疾病特徵。

新方案指出，隨著診斷手段日益豐富和診斷效率不斷提高，目前COVID-19感染已可透過核酸和抗原檢測等實現及時、快速、準確診斷。絕大多數情況下，不會出現因流行病學史、臨床表現符合疾病特點但「病原學檢測較長時間不能明確」的情況。為進一步提高臨床診療效率，更好實現快速收治，不再判定「疑似病例」。

第10版方案強調，抗原檢測對病毒載量較高的感染者具有較好的檢測靈敏性。隨著抗原檢測技術的不斷成熟和檢測準確性不斷提高，感染者、特別是傳染性較強的感染者能透過抗原檢測及時診斷。且考慮到多數感染者居家治療，抗原檢測操作簡便，方便感染者快速自我檢測。因此，新方案在診斷標準中增加了「新冠病毒抗原檢測陽性」。

在疾病臨床表現方面，第10版方案將原先的「輕型、普通型、重型、危重型」分類，變更為「輕型、中型、重型、危重型」，以更符合臨床實際。

新方案指出，隨著「乙類乙管」措施的實施，COVID-19感染者可根據病情救治需要，選擇居家治療或到醫療機搆就診，各類醫療機搆均可收治感染者。為此，新方案因時因勢調整收治策略，「不再要求病例集中隔離收治」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，第10版方案還將中國已批准上市的抗病毒治療藥物納入新版診療方案；將未全程接種疫苗的老人加入「重症高危人群」；將生命體徵監測、特別是「靜息和活動後的指氧（指部血氧）飽和度」等監測指標，加入重症早期預警指標。

第10版方案規定，不再對感染者出院時的核酸檢測結果提出要求，而是由臨床醫生根據患者病毒感染、慢性疾病或其他疾病診療及健康恢復狀況等綜合研判。當病情明顯好轉，生命體徵平穩，體溫正常超過24小時，肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善，即可轉為口服藥物治療。若沒有需要進一步處理的併發症等情況時，即可考慮出院。（編輯：楊昇儒）1120106