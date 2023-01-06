台灣遞橄欖枝助中國防疫 陸委會：需待陸方回覆

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（中央社記者呂佳蓉台北6日電）中國大陸疫情升溫，疫情指揮中心指揮官王必勝昨說，已二度向中國表達願互助合作意願。陸委會今天表示，對於實際提供協助之處，需待陸方回覆。

政府向中國大陸遞上橄欖枝，總統蔡英文在元旦講話時表示，看到近來中國疫情升溫狀況，只要有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。

疫情指揮中心指揮官王必勝昨晚則說，已二度向中國表達願互助合作意願，實際提供哪些協助有待中國官方回應需求。

對於台灣以何種管道表達協助規劃，以及協助規劃的方向為何？陸委會今午以書面回應，指出有關基於人道考量援助中國大陸防疫問題，已由主管機關衛福部透過兩岸協議管道，向大陸有關部門表達積極協助的意願。

陸委會強調，實際提供協助之處，需待陸方回覆。

陸委會又說，呼籲提醒在中國大陸的台灣人，注意自身健康及做好防護措施。

陸委會最後強調，希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，兩岸民眾都可以脫離疫情威脅，恢復正常健康生活和有序交流。（編輯：曹宇帆）1120106