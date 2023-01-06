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台灣願協助中國防疫 分析：民間管道是契機

2023/1/6 15:45（1/6 16:14 更新）
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圖為去年12月23日浙江省杭州市民眾排隊領取捐贈者提供的共濟藥品。（中新社）
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（中央社記者呂佳蓉台北6日電）政府向中國大陸遞上橄欖枝，表態基於人道關懷立場，願意提供防疫必要協助。不過在當前兩岸氛圍下，如何提供協助既是政治挑戰也考驗彼此默契。學者分析指，民間管道是一個契機。

總統蔡英文在元旦講話時表示，看到近來中國疫情升溫狀況，只要有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。

疫情指揮中心指揮官王必勝昨晚表示，已兩度向中國表達願互助合作意願，實際提供哪些協助有待中國官方回應需求。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天接受中央社訪問時表示，這無庸置疑是表達善意，但問題是要怎麼有效地達到即時援助。當中的關鍵是，透過甚麼管道、用甚麼方式，能夠將援助實際傳達到中國大陸。

張五岳指出，依照現在的兩岸政治氛圍，雙方公權力要直接進行接觸談判、協商有難度，北京方面也會有它的考量。不過，既然是從人道關懷考量，他認為民間管道落實是一個契機。

張五岳表示，由於涉及醫療資源，這可分為兩個部分。在台灣內部由政府部門與民間共同努力，比如針對提供給中國大陸藥品等防疫物資的評估與盤點等，但在落實到大陸方面，民間管道是最快速、可行的方式。

他強調，台灣有豐沛的民間活力與NGO等團體，透過這適當的方式，「未嘗不是表達善意的機會」。

張五岳也說，這仍能有助於兩岸氛圍好轉，總統的善意也可實現，且大陸疫情有效控制後，這對總統所言的疫後兩岸健康有序的交流也有所幫助。

中央研究院研究員何美鄉則指出，台灣人非常早就在討論這個議題，基於人道立場，該人道就人道。但是，中國很大，台灣很小，難以思索找到一個著力點實質幫助他們，台灣也很難行。

她認為，政府提出人道幫助，比較像是政治上的象徵意義。但是提出一個善意說詞，拋出方案後會來評估可不可行。（編輯：楊昇儒）1120106

#張五岳
#中國
#中國大陸
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