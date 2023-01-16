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鄭雁雄任香港中聯辦主任 分析：作風強硬

2023/1/16 11:02
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（中央社記者張謙香港16日電）北京中央駐香港國安公署前署長鄭雁雄近日接任香港中聯辦主任，香港各界大多覺得意外；另有分析認為，鄭雁雄作風強硬，是首位具國安背景的中聯辦主任。

北京官方日前突然公布，鄭雁雄接替駱惠寧擔任北京中央駐香港聯絡辦公室主任，不少人覺得有點意外。

星島日報今天撰文指出，在維護國安壓倒一切的新時代之下，這一人選並不令人意外，但公布任命時間稍微令人感到突然。

文章指出，幾天前，中聯辦官網還報導，原預定由駱惠寧15日線上發表新春致辭，但已換成鄭雁雄。

文章由此推測，相信鄭雁雄等正部級高官的任命是最近兩三天才拍板，另包括外交部常務副部長馬朝旭、國務院新聞辦主任孫業禮。

此外，文章指出，駱惠寧評價鄭雁雄「富有鬥爭精神」、「在香港維護國家安全方面做了大量開創性的工作」，透露他升官的奧妙；過去兩年半，鄭雁雄的表現確實十分「硬凈（強硬）」，敢於「亮劍」。

據指出，鄭雁雄身上有幾個特點，一是首位具備國安背景的中聯辦主任，二是首位廣東籍的中聯辦主任，三是首位能說流利粵語的中聯辦主任，四是首位「雙非」（非中共中央委員、非中央候補委員）中聯辦主任。

文章並表示，北京中央處理港澳事務系統的高層人士調整尚未結束。（編輯：曹宇帆）1120116

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