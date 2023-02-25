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專家：中共二中全會議機構改革 推中國式現代化

2023/2/25 12:06
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（中央社台北25日電）中共20屆二中全會明天至28日舉行，聚焦機構改革和高層人事安排。北京學者認為，新一輪機構改革涉及政治體制改革，將圍繞中國式現代化目標進行部署，人事安排也將與此高度相關。

香港明報今天報導，據此前官方披露的消息，根據20大部署，本輪機構改革著重統籌中共中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，統籌中央和地方，並深化重點領域機構改革。從本次討論案題為「黨和國家機構改革方案」觀察，「推進黨政機構統籌改革，加強中共的全面領導」這一思路預料仍將延續。

報導引述中共中央黨校教授戴焰軍表示，不同時期機構改革都是為了解放生產力、增強社會活力及提高工作效率。20大後，中共開始以推進中國式現代化為目標，對下一步工作進行全面部署。本輪機構改革也將圍繞這個任務，解決相關問題。

戴焰軍認為，中共總書記習近平近日提出的「正確處理好頂層設計與實踐探索、戰略與策略、守正與創新、效率與公平、活力與秩序、自立自強與對外開放等一系列重大關係」，將是本輪機構改革的基本原則。

戴焰軍說，機構改革必定涉及政治體制改革，而改革只是手段，不是目的；改革是為了特定目標，為解決發展道路中的問題而進行。

中共中央政治局會議日前決定26至28日在北京召開中共第20屆二中全會。據新華社，會議將推薦新一屆國家機構領導人建議人選、審議「黨和國家機構改革方案」。（編輯：周慧盈）1120225

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