女權作家：中國將「國族認同」作為統治工具

（中央社記者唐佩君台北17日電）中國女權作家上官亂表示，台灣棒球隊表現說明「國族認同」的核心是命運共同體；對照楊紫瓊奪奧斯卡，陸媒蹭她是華裔影后，小粉紅認為華裔就等於中國人，「國族認同」在中國變成統治工具。

台灣媳婦、中國女權作家上官亂15日在臉書發文，以台灣棒球隊和楊紫瓊獲獎被強國媒體碰瓷為題，提出她對「國族認同」的新思考。

上官亂今天接受中央社訪問時表示，「國族認同」在中國表面上誰都能講，但事實上誰都不能去質疑。中共動輒談中華民族，但中華民族是一個模糊的概念，而且自由國度的人民並不需要凸顯自己是哪一個民族，就會去忠於自己所屬的民族。

她說，這次在世界經典棒球賽看到台灣隊的表現，強烈感受到「國族認同」，第一次非常強烈的感覺到這種專屬於台灣人民的凝聚力和向心力。這種自豪感是超越族群，超越立場；「國族認同」的核心，就是這片土地上的人是一個「命運共同體」，大家榮辱與共。

相較之下，近日楊紫瓊獲得奧斯卡影后，再次遭到特別搞笑的「碰瓷」。

上官亂指出，楊紫瓊是馬來西亞人，台灣媒體都稱楊紫瓊是亞裔影后，但中國的官方媒體，都堅持稱呼為華裔。中國小粉紅們心中有一個奇怪的標準，就是華裔就等於中國人，而且是中國大陸人。背後的邏輯是，只要是祖上跟中國有點關係的，就都是中國的榮譽，或者就應該歸中國管。顯然在中國，「國族認同」變成一種統治工具。

她說，楊紫瓊的本在馬來西亞，全名是「丹斯里拿督斯里楊紫瓊」，中方卻竭力證明楊是中國人——或者是中國人的功勞。但更令人費解的是，真正的中國人或者華裔拿獎，卻又不被承認是中國人之光。

上官亂指出，例如曾得到奧斯卡最佳導演獎的趙婷，中國官媒一度稱她為「中國的驕傲」，但粉紅們卻始終揪著她曾說「中國是個充滿謊言的國家」不放，把她封殺。後來趙婷的影片不能在中國上映，一個人從中國之光變成辱華。

中國出生的趙婷以「游牧人生」，2021年在奧斯卡頒獎典禮勇奪最佳影片、導演、女主角3項大獎成為大贏家。（編輯：楊昇儒）1120317