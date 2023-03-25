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中國發展高層論壇開幕 庫克：很高興回到這裡

2023/3/25 14:17
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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天在中國發展高層論壇上表示，今年是蘋果公司進入中國的30週年，他很高興回到這裡。

據中國日報網、澎湃新聞等陸媒報導，庫克指出，在過去的30年的時間裡，「蘋果與中國共同成長，我們都很享受」，「我們在中國有龐大的供應鏈，我們的應用商店也在蓬勃發展。」

這是庫克在2019之後首次訪問中國。對此，庫克表示，「能夠回來太好了」。

庫克也說，創新在中國發展很快，並認為會再加速發展。

他也說，即使年輕人並不想成為程序員，他們也需要掌握一些程式設計能力，知道程式設計所帶來的可能性。

庫克也說，蘋果正推動學校增設程式設計教育，當學生們獲得程式設計的基本能力後，可以跟上快速創新的世界。如果他們沒有這項基本能力，「我會擔心有些孩子跟不上這個快速創新的世界。」

庫克此次訪問中國，除了參加中國發展高層論壇外，還在24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店，與「果粉」親切合影拍照，引發在場顧客的歡呼。

庫克當天晚上也在微博表示，很高興見到團隊和顧客。

中國發展高層論壇2023年年會今天在北京舉行。本屆論壇是疫情爆發以來首次恢復線下舉辦。今年主題是「經濟復甦：機遇與合作」，是中國全國人大、政協「兩會」後首個國家級大型國際論壇。不少與會的世界500強企業高管也是3年來首次再赴中國。（編輯：唐佩君）1120325

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