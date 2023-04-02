中國新能源車購置稅減免快到期 比亞迪籲延至2025

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）多次展延的中國免除新能源車購置稅政策將於今年底到期，中國新能源車大廠比亞迪董事長王傳福表示為推進汽車業發展、刺激消費，希望減免政策能延長到2025年。

中國電動汽車百人會論壇於3月31日到4月2日在北京舉行。陸媒第一財經報導，比亞迪董事長兼總裁王傳福出席活動時表示，今年以來，中國國內汽車業面對諸多挑戰，為加快推動汽車業現代化，希望延長新能源汽車的購置稅減免政策到2025年。

王傳福指出，目前世界的經濟正在處於複雜多變的困難時期，為應對風險挑戰，需要堅定信心、穩定預期，海外許多國家正在增加對新能源汽車財稅支持的力道。

他提到，考慮新能源汽車的開發週期較長，從產品開發、設計到成本管理，都需要做較長遠的安排。因此，建議把購置稅減免政策延長到2025年，並希望政策盡快發布，「穩定預期，還能發揮新能源汽車市場壓艙石和動力源的作用。」

王傳福說，過去3年的疫情加速了汽車產業變革，中國的新能源汽車發生了井噴式成長，平均市場滲透率從2020年下半年的7%，成長至2022年全年的26%。今年第1季更高達30%，其中3月創下35%。「這個時候，汽車行業不是大魚吃小魚，可能是快魚吃慢魚。在汽車大變革期，企業要有創新的技術、精準的戰略和靈活決策，三者是缺一不可的。」

他並預測，今年中國國內新能源汽車銷量預計可達850萬輛到900萬輛。

中國新能源汽車免徵車輛購置稅的優惠政策始於2014年，主要適用範圍為純電動汽車、插電式混合動力車、氫燃料電池車。

中國的車輛購置稅皆按車輛計稅價格10%徵收，但為了鼓勵新能源汽車消費，新能源汽車一直免徵購置稅。

第一次免徵車輛購置稅原於2017年底到期，但由於刺激新能源汽車市場快速成長，因此延長3年至2020年12月31日；後來為了進一步促進汽車消費，又展延2年，至2022年底；2022年9月時再次宣布延長至2023年底。（編輯：張淑伶）1120402