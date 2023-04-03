分析：香港中聯辦不再扮演中央與香港橋梁角色 聚焦支持特區政府

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（中央社記者張謙香港3日電）據分析，在中共調整處理香港事務的組織架構後，北京中央駐香港聯絡辦公室不再扮演北京中央與香港之間的橋梁。

明報今天刊登文章指出，中國國務院港澳事務辦公室現已成為中共中央港澳工作辦公室，實際上就是中央港澳工作領導小組的辦事機構，執行領導小組的決定。

文章表示，在新架構下，中央港澳辦同時領導香港及澳門的中聯辦，兩個中聯辦日後都要向其匯報工作；在新安排之下，除了中央港澳辦的領導角色更為明確外，港澳中聯辦的角色也有所調整。

據分析，以往香港中聯辦除了聯絡社會各界外，也是北京中央駐港代表機構，某種程度上具有北京中央與香港的橋梁角色，特區政府與北京中央的聯繫，有時透過香港中聯辦進行。

但在機構改革後，香港特別行政區政府日後與北京中央的工作聯繫，只會直接透過中央港澳辦進行，中聯辦不再成為北京中央與特區政府的橋梁，只會更專注於聯繫香港社會各界的工作，支持特區政府。

在新制度之下，港澳中聯辦主任也不必再兼任中央港澳辦副主任。

中共中央、中國國務院上月發布「黨和國家機構改革方案」，當中提出組建中央港澳工作辦公室，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，但不再單設國務院港澳辦。

文章認為，這次改革就是把港澳辦由國務院轄下的辦事機構變成黨中央的辦事機構。在強調共產黨領導的中國政治體制下，此舉被視為港澳辦升格。

文章同時引述了解大陸政情人士說，這次改革其實是把2020年以來北京中央對港澳工作的實際操作「制度化」。（編輯：曹宇帆）1120403