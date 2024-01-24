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江西新余店鋪火災39死 仍有人員被困

2024/1/24 20:50（1/25 12:03 更新）
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貴州電視台「百姓關注」報導，江西省新余市一間店鋪地下一樓24日下午發生火災。（圖取自百姓關注微博weibo.com）
貴州電視台「百姓關注」報導，江西省新余市一間店鋪地下一樓24日下午發生火災。（圖取自百姓關注微博weibo.com）
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（中央社台北24日電）中國江西省新余市一間店鋪地下一樓今天下午發生火災，截至晚上8時10分，已造成39人死亡、9人受傷，仍有人員被困。據報導，該棟建築有超市、賓館、網咖與培訓機構。

新華社報導，中共總書記習近平對事故作出指示，指這是近期發生的又一起重大安全生產事故，要求堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭。

央視新聞報導，24日下午3時30分許，江西新余市渝水區一家臨街店鋪發生火災。截至晚上8時10分，事故已造成39人死亡、9人受傷，仍有人員被困。

中國青年網旗下影音媒體「青蜂俠」報導，發生火災的建築樓下有網咖，樓上有培訓機構。事故原因仍在調查中。

貴州電視台「百姓關注」報導，現場濃煙滾滾，火勢兇猛。據目擊者稱，該民房內有網咖和培訓機構，火災發生後，有多人從二樓跳下逃生。畫面顯示，他們從二樓窗戶處跳到下方鋪設的墊子，警察在下方逐一接住。

鳳凰網視頻報導，距離事發商鋪不到100公尺的商店老闆稱，起火商鋪位於沿街店鋪的地下一樓，還在裝修階段，尚未開業。該商鋪的一樓是超市，樓上有賓館和培訓機構。

中國開年後接連發生重大火災事故。據報導，習近平對新余火災事故作出重要指示，表示要全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員家屬安撫善後等工作。他說，這是近期發生的又一起重大安全生產事故，要盡快查明原因，依法嚴肅追責，進行深刻反思。

習近平要求，各地區和有關部門要深刻吸取教訓；堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保民眾生命財產安全和社會大局穩定。

中國國務院總理李強作出批示，要求全力救治傷員，最大限度減少傷亡。近期多地連續發生火災事故，造成重大人員傷亡，國務院安委會要督促各地各有關方面，加強重點領域、薄弱環節安全隱患排查整治。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1130124

#中國
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