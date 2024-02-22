羅奇指香港玩完 政經界人士爭相反駁

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（中央社記者張謙香港22日電）對於摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）日前指「香港玩完」，香港多名政經界人士日來有所反駁。

據報導，羅奇於2月12日在英國金融時報撰文稱，「我痛苦地承認香港已經玩完」，又指在回歸25年後，港股走勢幾乎是全球最差之一。

他又指香港的命運因本地政治、中國經濟因素及中美關係三大因素組成，三者也難以處理。

據港媒報導，羅奇最新接受外媒訪問時又說，如果中國希望香港這個金融中心有更好的未來，首要做的事，就是修復自己的經濟系統，並放手讓香港自行解決問題。

在羅奇發表「香港玩完」的悲觀言論後，香港政務司司長陳國基曾公開反駁說，美國及西方不時對香港發表負面言論，過去就曾有西方雜誌指「香港已死」。

他表示，股市、房地產的起落屬週期性，時升時降不足為奇。

香港交易所主席史美倫早前回應說，過去30年來，經常有人看淡香港市場，但每次香港都可以再創高峰，不同意「香港玩完」的說法。

據報導，行政會議召集人葉劉淑儀更在同一報章發文還擊，認為經濟發展不能只看股市，而導致港股低迷的原因是美國的升息政策及聯邦退休基金不再投資香港的政治決定，削弱資金流入。

匯豐控股行政總裁祈耀年日前在業績會上也回應說，他不相信羅奇的相關言論，認為香港仍將是世界上具主導地位的國際金融中心，並指香港是非常有韌性的市場，對香港市場充滿信心。

羅奇的言論固然引起政經界個別人士的反駁，但市民至今對此反應冷淡，坊間沒有熱議。

綜合羅奇的言論及港方的反駁，羅奇所以覺得「香港玩完」，原因之一是港股表現不滯。

過去4年來，恆指從33000點水平拾級而下，雖然偶有反彈，但下跌趨勢不變，並於2022年10月底創下14597點的低位，其後有所反彈。

但去年初以來，大陸房企陸續爆雷，加上北京方面持續整頓新經濟股，以及中美角力等地緣政治衝擊，港股仍無法扭轉劣勢。

踏入2024年，港股跌多升少，1月22日跌破15000點水平，收在14961點，創下近15個月的新低。

其實，在羅奇對香港發表其悲觀言論之前，去年底已有大陸網民因為港股表現不滯而提出「香港金融中心遺址」論。

相對於羅奇的言論，「香港金融中心遺址」論的出現引起本地民眾更大回響，期間香港股票分析師協會曾建議金融管理局調整外匯基金投資組合，增撥一定比例購買港股，而新民黨也提出了類似相法。

不過，港府並未理會相關建議，秉持過往不干預股市的基本做法，強調股市有升有跌，屬週期問題。

除了股市，本地房地產價格近年持續下跌，也引起外界對香港經濟的關注。

香港房市自2008年起出現上升浪潮，港府為此於2010年推行遏制市場過熱的措施，主要是提高住房買賣稅，以及額外徵收海外人士購房的稅款，坊間俗稱「辣招」，其中大陸民眾受影響最大。

儘管如此，香港本地房價在其後幾年依然居高不下。

但2019年「反送中」運動觸發的移民潮、政府因疫情而封關多年，以及美國和中國角力等因素，終於撬開了堅不可摧的房價；房價自2022年開始下跌，根據官方資料，價格同年大跌15.6%，成交量大跌4成。

去年8月，香港首富李嘉誠旗下的長江實業推出的新房，售價較周邊的中古屋還便宜3成，進一步把房價推回7年前的水準。

房價下跌，也導致負資產件數飆升。

香港金融管理局上月公布，香港負資產住宅抵押貸款已由去年第3季的1萬1123件激增至去年第4季的2萬5163件，增加約1.3倍，是2004年第3季以來最多。

鑑於房市低迷，親政府的建制派也頗有感受，一些立法會議員先後公開呼籲政府全面「撤辣」。對於民間的建議，政府依然故我，沒有太大回應。

相對於港府，北京中央似乎在挽救低迷的股市和房市方面做得較為積極；在踏入龍年前夕，北京方面突然出招，意圖挽救大陸股市，其中，中國證券監督管理委員會表示，股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資者合法權益，當局正加大交易行為監管力度，加強交易監控及收集市場情報。

外電也報導，中央匯金增持指數股票型基金（ETF），中證監也協調各類機構投資者進場，以維護市場順利運作。

港股與陸股已愈來愈密不可分，彼升則升，彼跌則跌，因此，中國證監會支持陸股的做法，也對港股產生正面作用。

2月6日，港股在15400點的低位徘徊後，終於大幅度反彈4%，重新回到16000點水準。春節過後，港股持續上升，重越50天均價線。

目前市場分析師普遍看好港股近期的表現，認為恆指重上100天均價線的話，將可以擺脫困局，重新出現牛市。

另一方面，北京方面也高度關注香港經濟所面對的問題，據報導，預定今天來港考察調研的中共中央港澳工作辦公室夏寶龍，此行重點之一就是全面考察本地經濟民生，以助港脫困。

對於港府來說，只要香港經濟好，股市和房市自然會回升。對於股市下跌，入市資金不足，港府也並非不聞不問，事實上，港府已從過去只著重美歐資金而把焦點放到中東及東南亞資金上。

港府近年跟隨北京中央的步伐，強化與中東和東南亞國家的經貿關係，目的包括吸引區內資金來港購買股票及其他資產。（編輯：唐佩君）1130222