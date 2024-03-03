疑涉火箭軍腐敗 4中國軍工政協資格被撤官方追認

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（中央社台北3日電）中國全國政協第14屆常委會昨天召開第5次會議，追認撤銷吳燕生、劉石泉、王長青、王小軍政協委員資格的決定。這4人都是中國軍工業的高層，一般揣測極可能涉入火箭軍腐敗案。

中國媒體澎湃新聞2日報導，政協第14屆全國委員會去年12月27日於北京召開第12次主席會議，決定撤銷吳燕生、劉石泉、王長青政協委員資格，提請第5次常委會會議追認。

今年1月29日在北京召開的政協第14屆全國委員會第13次主席會議，審議通過撤銷王小軍政協委員資格，並同樣提請第5次常委會會議追認。

吳燕生曾擔任中國航天科技集團有限公司董事長、黨組書記，畢業於中國運載火箭技術研究院第一設計部，研究生學歷，工學博士，研究員，國際太空科學院院士。

劉石泉曾擔任中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記，畢業於華中理工大學固體力學專業，研究生學歷，碩士學位，研究員。

王長青則是研究生學歷，工學博士學位，曾擔任中國航天科工集團有限公司副總經理、黨組成員。

王小軍則是1989年畢業於國防科技大學固體火箭發動機專業，獲學士學位，1992畢業於國防科技大學飛彈設計專業，獲碩士學位，1995年畢業於中國航天科技集團第一研究院第一設計部飛彈設計專業，並獲得博士學位。

他曾任中國航天科技集團有限公司第一研究院（又稱中國運載火箭技術研究院）第一設計部主任等職，並於2019年6月任中國航天科技集團有限公司第一研究院院長兼黨委副書記。

上述4人的政協委員資格被撤銷時，即有分析認為，因他們都出身中國航太工業系統，極可能因捲入火箭軍腐敗案而被處置。

火箭軍腐敗案牽連甚廣，涵蓋中國人民解放軍火箭軍、中央軍委裝備發展部和航天軍工企業，去年7月起，火箭軍的高階將領與火箭軍有關的軍工企業高層陸續被免職。

他們還被免去人大代表、政協委員資格，包括火箭軍司令員李玉超、周亞寧等。

火箭軍原本是二砲部隊，因中共領導人習近平推軍改，2015年底提升為獨立軍種，被視為中美爭霸的長線戰略目標和關鍵。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130303