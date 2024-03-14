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中國駐南非大使陳曉東 出任外交部副部長

2024/3/14 13:30
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（中央社台北14日電）陸媒報導，中國駐南非大使陳曉東出任外交部副部長，此前陳曉東曾出任中國駐伊拉克大使、駐英國公使等職位。

陸媒澎湃新聞報導，據人社部14日消息，中國國務院任免國家工作人員，陳曉東出任外交部副部長。

陳曉東於1965年12月出生，安徽廬江人，工商管理碩士，中共黨員。

他曾任中國駐伊拉克大使、駐英國公使、外交部西亞北非司司長、駐新加坡大使，於2017年出任外交部部長助理，分管西亞北非、非洲地區、涉外安全事務以及檔案工作。

2020年9月，陳曉東抵達南非履新，成為中國第六任駐南非大使。據中國駐南非大使館網站消息，11日陳曉東和夫人張斌離開南非返回中國。

外界此前估計中國政府會於兩會期間，公布新任外交部長人選，但兩會期間沒有任何消息。

中國前外交部長秦剛於2023年7月人大常委會會議上，被免去外交部長職務，官方迄今沒有交待原因。之後由中共中央政治局委員王毅回鍋擔任外長，外界認為是過渡安排。

此前傳出中共中央對外聯絡部長劉建超是接任外長的熱門人選。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130314

#中國
#中國外交部
#秦剛
#陳曉東
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