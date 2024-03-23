台盟副主席李鉞鋒 涉「嚴重職務違法」被查

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（中央社台北23日電）中共中紀委、中國國家監委今天公告，中國「民主黨派」之一的「台灣民主自治同盟」中央常務副主席李鉞鋒，因涉嫌嚴重職務違法，目前正接受國家監察委的監察調查。但公告並未提他違法的任何具體內容。

這項訊息今天下午在中共中紀委、中國國家監委官網公布。李鉞鋒也是現任中國全國人大代表，隸屬「台灣省代表團」。

根據公開資料，李鉞鋒籍貫台灣中壢，1958年7月生於重慶市渝中區，1976年6月參加工作，其後陸續取得重慶大學經濟與工商管理學院EMBA及工商管理碩士學位，並擁有中國「二級高級律師」資格，2001年11月加入台盟。

資料顯示，李鉞鋒是工人出身，但曾就讀西南政法學院重慶市企事業法律顧問培訓班半年，1986年底起先後擔任重慶市第一律師事務所律師、重慶永和律師事務所主任。2004年11月起歷任重慶市檢察院第一分院副檢察長、重慶市人民檢察院副檢察長、重慶市政協副主席，擁有「國家二級大檢察官」資格。

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根據報導，李鉞鋒最後一次公開露面，是3月12日以台盟中央常務副主席身分，在北京出席台盟11屆六次中常會。李鉞鋒享有中國「正部級」待遇。

在此之前，李鉞鋒今年3月出席中國全國「兩會」的全國人大「台灣省代表團」審議。他3月8日在會中發言說，他完全贊同全國人大常委會的工作報告，並建議全國人大進一步推動海洋經濟領域立法，不斷健全中國「法律體系」，並進一步加大對地方人大工作的總結宣傳，彰顯「全過程人民民主巨大優勢」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130323