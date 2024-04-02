小紅書外國用戶增 分析：通往國際之路挑戰多

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（中央社台北2日電）有「中國版Instagram」之稱的「小紅書」是中國國內最受歡迎的時尚社群媒體，用戶逾2億，雖然外國用戶也逐漸增多，但分析指TikTok的前例等因素顯示，小紅書走向國際之路挑戰不少。

美國之音（VOA）中文網今天報導，1月開始，小紅書出現不少來自外國的用戶，他們手舉白紙，上面寫著「聽勸」兩字，尋求改造外型的建議。

「聽勸」是小紅書上流行的發文形式，用戶藉此尋求建議，而一般與外型和裝扮有關。

名為Candise Lin的美國粵語教師和網紅年初向TikTok用戶介紹了「聽勸」，並鼓勵有興趣的網友去小紅書尋求建議。

報導說，這條TikTok很快走紅，收到逾70萬次點讚，而一些外國用戶嘗試「聽勸」後，收到非常積極的評論。有TikTok使用者認為，相較其他西方社群媒體，小紅書上用戶的留言更具建設性。

小紅書創於立2013年，最初是為幫助中國大陸消費者探索香港的購物方式。公司投資者包括中國電商巨頭阿里巴巴、科技公司騰訊等。

報導說，小紅書目前用戶逾2億，其中7成為「90後」；2021年用戶有7成是女性，其中逾半來自中國一、二線城市。

小紅書被稱為「中國版Instagram」，用戶透過圖片、短片和文字分享日常生活和穿搭。英國金融時報稍早披露，小紅書去年獲得成立以來第一筆利潤，達5億美元（約新台幣160億）。

不過，小紅書在吸引國際用戶上成效並不顯著。2018年，美國真人實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）在小紅書創建帳號，粉絲逾50萬，但去年5月後未有新內容。

報導引述獨立中國政策分析師魏茲克（Mark Witzke）說，「他們（小紅書）做過一些努力，邀請國際知名人士入駐平台，但總體上它對國際用戶群沒有什麼吸引力」，原因是其他社群媒體早已占有小紅書的目標用戶群。

報導說，2021年以來，小紅書多次嘗試開拓國際市場，但尚未成功，包括曾在美國、日本、東南亞、歐洲各推出5款不同的應用程式，其中針對日本、東南亞和歐美的3款APP已經停止運作或停止更新。

此外，小紅書內容雖以時尚和生活為主，但2022年有文件顯示，小紅書對平台上與政治有關的內容採取嚴格和細緻的審查，審查目標包括重大群體性事件、重大自然災害和社會安全事件等易引起網路輿情波動的內容。

報導分析，北京當局的嚴格管控，正是其他國家不信任來自中國的社群媒體的最大原因之一。

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就像中國科技公司字節跳動旗下的TikTok，被美國國會視為北京對全球實施輿論影響的工具。美國眾議院因此通過法案要求TikTok從字節跳動剝離，以擺脫中國官方的控制。

魏茲克認為，「目睹TikTok面臨的壓力，小紅書可能會感到猶豫，如果他們也會面臨一樣的監管問題的話，為什麼還要為在美國擴張而投入資源呢？不如先等著，看看TikTok接下來會怎麼樣」。（編輯：周慧盈/廖文綺/邱國強）1130402