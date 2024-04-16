北京批日外交藍皮書 渲染「中國威脅」

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（中央社台北16日電）日本政府今天公布2024年版「外交藍皮書」，重申中日戰略互惠。中國外交部批評，日方有關文件沿襲抹黑指責中國的陳詞濫調，渲染所謂「中國威脅」，無理干涉中國內政，中方堅決反對。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應媒體表示，中日兩國領導人去年11月在舊金山會晤時重新確認了全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，為兩國關係改善發展提供了關鍵政治引領。

林劍指出，日方的有關文件沿襲了抹黑指責中國的陳詞濫調，渲染所謂「中國威脅」，無理干涉中國內政，中方對此堅決反對。

他促日方「糾正錯誤做法，停止挑動和製造陣營對抗，真正將戰略互惠關係定位作為雙邊關係發展的遵循，朝著構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係這一目標作出不懈努力」。

日本政府今天公布2024年外交藍皮書指出，中國近年於政治、經濟及軍事方面在國際社會擁有大影響力。中國目前對外姿態及軍事動向是日本與國際社會深切擔憂的事項，是最大戰略挑戰，日本將與同盟國、理念相近國家合作因應。

外交藍皮書還指出，中國在「包含釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的東海、南海，試圖透過武力片面改變現狀，並與俄羅斯合作，增加在日本周邊的軍事活動，存在許多課題和憂慮」。

日本外務省每年公布外交藍皮書，揭示日本對於國際情勢的認知與外交政策，其中中日「戰略互惠關係」是繼2019年版之後，睽違5年再度被提及。

2006年時任日本首相安倍晉三訪中時與時任中國國家主席胡錦濤達成中日「戰略互惠關係」共識，在納入2008年的兩國聯合聲明後，成為中日外交的基礎。（編輯：周慧盈/廖文綺）1130416