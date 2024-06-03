中國外交部批評小馬可仕南海論 促菲對話協商

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（中央社台北3日電）菲律賓總統小馬可仕日前在香格里拉對話會表示，會守護菲國在南海的主權至最後一吋。中國外交部今天表示，菲方罔顧歷史，宣揚涉海錯誤立場，中方堅持跟直接有關當事國在尊重歷史的基礎上，通過談判協商妥處涉海分歧。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）5月31日在香格里拉對話會發表主題演說，提及菲國主張在南海擁有主權的區域西菲律賓海，並表示將守護主權到最後一吋，「我不會屈服、菲律賓人也不會屈服」。

他表示，任何為南海解決爭議的方法，都必須以國際法為基礎。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

中國外交部發言人今天就小馬可仕在香格里拉對話會發表涉南海問題演講答記者問。

記者提問，小馬可仕在香格里拉對話會發表主題演講，闡述菲律賓領土範圍的所謂法律依據，聲稱「聯合國海洋法公約」和南海仲裁裁決均承認菲合法權利，是菲南海政策的基石。中方對此有何回應？

中國外交部發言人表示，菲方有關表態「罔顧歷史和事實，宣揚其涉海錯誤立場」。

發言人表示，中方有6項立場，一是中國是最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早開始並持續對南海諸島及相關海域行使主權和管轄。中方在「本國管轄海域」展開正常的巡航執法等，符合「聯合國海洋法公約」在內的國際法。

二是菲律賓的領土範圍是由包括1898年「美西和平條約」、1900年「美西關於菲律賓外圍島嶼割讓的條約」、1930年「關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約」在內的國際條約確定。中國南沙群島和黃岩島並不在上述條約規定的菲領土範圍，而是被菲律賓「武力侵占」。

三是南海仲裁案仲裁庭「越權審理」，所謂裁決是「非法的、無效的」，中方是不接受、不承認。

四是近期中菲南海問題升溫的責任完全在菲方，菲律賓違背自身承諾和中菲共識，違反「南海各方行為宣言」，夥同域外勢力在南海拉幫結派。美國出於地緣政治私利支持菲方，利用南海問題挑撥中國與地區國家關係。

五是在中方願繼續和包括菲律賓在內的東盟各國一道，管控海上分歧，深化涉海合作，全面有效落實「南海各方行為宣言」，積極推動「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定。

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六是中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益，堅持跟直接有關當事國在尊重歷史事實的基礎上，透過談判協商妥處涉海矛盾分歧，敦促菲方立即停止海上挑釁，盡快回到通過對話協商，妥善處理海上矛盾分歧的正確軌道。

中菲兩國3月在南海發生近年來最嚴重對峙衝突後，小馬可仕簽署行政命令，創立國家海事委員會以整合各部會，應對菲律賓海上主權和國家安全面臨的各項問題。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1130603