中國5月CPI年增率0.3% 難甩通貨緊縮壓力

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（中央社記者李雅雯上海12日電）中國國家統計局今天發布5月消費者物價指數（CPI）年增率0.3%，連續4個月正成長。官方認為，CPI保持溫和上漲態勢；專家指出，北京難甩通貨緊縮壓力，需要更多支持政策。

中國國家統計局今天發布最新統計資料。統計資料顯示，中國5月CPI年增率0.3%，連續4個月正成長，漲幅持平4月年增率。中國5月CPI月增率負成長，呈現-0.1%，4月月增率則為0.1%，由正轉負主要來自季節性調整影響。

中國國家統計局同步發布5月生產者物價指數（PPI）最新統計資料。統計資料顯示，中國5月PPI年增率負成長，呈現-1.4%，降幅較4月收斂1.1個百分點；5月月增率0.2%，較4月由負轉正。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，消費市場整體平穩，5月CPI月增率負成長，主要來自季節性調整影響；年增率漲幅持平4月，扣除食品和能源價格的核心CPI年增率0.6%，顯示溫和上漲態勢。

董莉娟指出，5月PPI主要受到部分國際大宗商品價格上漲以及國內工業品市場供需關係改善等影響，PPI月增率從下降轉為上漲，年增率降幅也有所收斂。

路透社12日報導解析，中國5月CPI年增率保持穩定，PPI跌勢有所緩解，不過基本趨勢顯示，北京需要採取更多措施支持疲弱需求與經濟復甦。

保銀資產管理有限公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）直言，通貨緊縮壓力尚未消退，中國5月CPI月增率下降；PPI降幅收斂也是出於銅、黃金等大宗商品價格推動，不是反映中國內需。

張智威認為，為了更有效地提振內需，北京可能需要採取涵蓋財政、貨幣和房地產部門等更全面、更積極的政策立場。

路透社報導評析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後，中國經濟尚在努力復甦，這是出於長期房地產業危機對於投資者、企業和消費者信心造成挫敗的連鎖反應。（編輯：張淑伶）1130612